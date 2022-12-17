Кабмін підготував нові привила бронювання від мобілізації

В уряді підготували нові правила, що стосуються бронювання військовозобов’язаних. Кабмін детально розробив критерії до організацій, які матимуть право бронювати працівників. До кінця грудня мають підтвердити цей список.

Над розробкою правил бронювання працювало Міністерство економіки. Фахівці допомагали визначити критично важливі підприємства. Проєкт вже підготовлений, і зараз чекає узгодження.

Новий алгоритм діятиме наступним чином: усі списки заброньованих військовозобов’язаних Міністерство Економіки має погодити із Генштабом ЗСУ, а вже після цього їх підтверджують.

Бронювати співробітників зможуть державні органи, а також органи місцевого самоврядування. Термін відстрочки не може бути більшим за термін дії воєнного положення.

Бронювати можна робітників держорганів, які належати категоріям А та Б (керівники та замісники). Також можна забронювати працівників патронатних служб. Якщо робітники належать до категорії Б, кількість заброньованих не може перевищувати 40%.

Окрім державних служб та органів місцевого самоврядування, бронюванням можуть такі служби, заклади та підприємства:

виробники товарів;

заклади, які надають послуги, що пов’язані із забезпеченням ЗСУ;

заклади та підприємства що допомагають різним воєнним формуванням в Україні;

підприємства критичної інфраструктури;

уповноважені банки.

У Міністерстві економіки розповіли, які юридичні установи можуть потрапити до переліку тих, яким дозволять бронювати персонал. Це ті організації, які за останній квартал внесли до бюджету податків на суму 375 тисяч євро і більше. Також потрапили до переліку стратегічно важливі об’єкти для України, тобто ті, що забезпечують безпеку держави, її економіку тощо.

Якщо компанія не має заборгованостей по єдиному соціальному внеску, її віднесуть до переліку та дозволять бронювати працівників. У Мінекономіки попередили бізнесменів, якщо середня заробітна платня для їх працівників буде нижчою, ніж середньостатистичні дані по регіону, то вони не матимуть права на бронь.