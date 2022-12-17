Наступний рік буде не простим для водіїв: повереться посилений контроль
В Україні можуть посилити контроль за автомобілями. Вже у новому році технічний огляд транспорту знову може стати обов’язковим. Весь 2022 рік на дорогах працювали спеціалізовані машини, за допомогою яких проводили діагностику.
Такі станції показали високу ефективність, а також спонукали до того, щоб повернути обов’язковий ТО. Зараз з їх допомогою будь-який легковик можна перевірити по параметрах світла фар. Також до перевірки входять вимірювання наступних характеристик:
- Залишкова висота візерунка протектора на шинах.
- Аналіз викидів вихлопних газів.
- Сумарний люфт кермового керування та інші елементи.
Згідно із чинним законодавством сьогодні заборонена перевірка приватного легкового транспорту.
Повернення обов’язкового технічного обслуговування передбачено у погодженні, яке Україна підписала з Європейським союзом ще у 2014 році. Тому у разі дії нових впроваджень у новому році власники приватного транспорту мають виконувати ці вимоги.
По-перше, ТО мають проходити автомобілі, які протягом 10 днів були перереєстровані на нового власника. Якщо авто потрапило у ДТП, проходження огляду є обов’язковим. Також огляд мають проходити ті машини, які мають проблеми із керуванням та інші суттєві недоліки.
Як і колись раніше на огляд не потрібно відвозити транспорт, який розвиває швидкість не вище за 25 км/год або мають двигун об’ємом не більше 125 см3. Якщо потужність двигуна до 4 кВт, його також не потрібно обстежувати. Обов’язковому ТО не підлягає транспорт, що використовують на дорогах загального використання.
У 2023 році огляд можуть не пройти автомобілі із серйозними пошкодженнями після ДТП. Якщо за екологічними стандартами авто не відповідає «Євро-4», ТО також може бути не пройденим. Транспортний засіб, якому вже 15 і більше років навряд зможе пройти технічний огляд. Як буде на практиці, у новому році стане зрозуміло.
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