Наступний рік буде не простим для водіїв: повереться посилений контроль

В Україні можуть посилити контроль за автомобілями. Вже у новому році технічний огляд транспорту знову може стати обов’язковим. Весь 2022 рік на дорогах працювали спеціалізовані машини, за допомогою яких проводили діагностику.

Такі станції показали високу ефективність, а також спонукали до того, щоб повернути обов’язковий ТО. Зараз з їх допомогою будь-який легковик можна перевірити по параметрах світла фар. Також до перевірки входять вимірювання наступних характеристик:

Залишкова висота візерунка протектора на шинах.

Аналіз викидів вихлопних газів.

Сумарний люфт кермового керування та інші елементи.

Згідно із чинним законодавством сьогодні заборонена перевірка приватного легкового транспорту.

Повернення обов’язкового технічного обслуговування передбачено у погодженні, яке Україна підписала з Європейським союзом ще у 2014 році. Тому у разі дії нових впроваджень у новому році власники приватного транспорту мають виконувати ці вимоги.

По-перше, ТО мають проходити автомобілі, які протягом 10 днів були перереєстровані на нового власника. Якщо авто потрапило у ДТП, проходження огляду є обов’язковим. Також огляд мають проходити ті машини, які мають проблеми із керуванням та інші суттєві недоліки.

Як і колись раніше на огляд не потрібно відвозити транспорт, який розвиває швидкість не вище за 25 км/год або мають двигун об’ємом не більше 125 см3. Якщо потужність двигуна до 4 кВт, його також не потрібно обстежувати. Обов’язковому ТО не підлягає транспорт, що використовують на дорогах загального використання.

У 2023 році огляд можуть не пройти автомобілі із серйозними пошкодженнями після ДТП. Якщо за екологічними стандартами авто не відповідає «Євро-4», ТО також може бути не пройденим. Транспортний засіб, якому вже 15 і більше років навряд зможе пройти технічний огляд. Як буде на практиці, у новому році стане зрозуміло.