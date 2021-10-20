Кому чекати на кашель, а кому на болі в спині: гороскоп здоров’я на 20-24 жовтня

У середу і четвер є ймовірність ударів голови і колін. А в п’ятницю – скандалів “на рівному місці”, які можуть серйозно зіпсувати нерви, а, отже, різко знизити наш імунітет. Можуть турбувати вени і тиск.





Овен

У середу і четвер будьте уважні, виконуючи будь-які дії, так як є ймовірність травм або ударів. Намагайтеся не дратуватися, щоб залишатися зосередженими.

Телець

На цьому тижні вам потрібно особливо стежити за харчуванням і дотриманням дієти і водного режиму. Особливо у вихідні, так як не виключене харчове отруєння. Можливо, не підійдуть лікарські препарати.

Близнюки

Хороше самопочуття майже весь тиждень. Ваше завдання – не зіпсувати собі нерви в п’ятницю і не переїсти у вихідні, оскільки можливо харчове отруєння. Ваше здоров’я у ваших руках.

Рак

Вам, як і багатьом іншим знакам, головне не наламати дров у п’ятницю. Нервове напруження знижує захисні сили організму, і можуть виникнути збої в роботі венозної системи.

Лев

У вихідні стежте за харчуванням, можливе отруєння. Ще й порушення в венозному руслі може дати спазми в гортані (важко ковтати, почуття комка в горлі) або набряклість ясен і мигдаликів.

Діва

Відчуття, що організм спить, і уповільнене мислення протримаються до вихідних. У неділю можуть з’явитися кашель і проблеми з носоглоткою. Це ваш організм чиститься після застою.

Терези

До суботи можуть бути головний біль і нервування. Є ймовірність травм або ударів. У неділю можливий цілком нешкідливий кашель, який скоро сам пройде.

Скорпіон

Застій у вашому організмі триватиме до п’ятниці, а, отже, потрібно на цей період забезпечити дієтичне харчування з великою кількістю бульйонів або перших страв. Можна додати ниркові чаї.

Стрілець

На початку тижня можуть турбувати гострі болі в спині, є ймовірність травм і забоїв. Вам потрібно багато тепла в області ніг і малого тазу. Саме там знаходиться вогнище холоду (застуди).

Козеріг

На початку тижня є ймовірність травм, можуть з’явитися неприємні симптоми в області голеностопа і малого тазу. Поставтеся серйозно до цього і прийміть заходи відразу. “Саме” не пройде.

Водолій

У вихідні можливе харчове отруєння, тому стежте не тільки за якістю продуктів, але і за їх кількістю. При уважному ставленні до себе ви отримаєте гарне самопочуття на весь тиждень.

Риби

На початку тижня може турбувати біль в голові або спині. Можливі удари. На цей раз спині і ногах потрібно приділити максимум уваги, та як з20вичайне переохолодження може “засісти” надовго.