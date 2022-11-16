Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 16 ноября, убывающая Луна во Льве. Звезды рекомендуют разобраться со всеми отложенными делами, завести все важные разговоры и заняться своим здоровьем. За что возьметесь в первую очередь?

♈ Овен

Не зацикливайтесь на «как» и «почему», лучше сосредоточьтесь на своих действиях. Сделайте акцент на том, как именно проявить свои мечты, свои цели, свои стремления. Помните, вы пришли сюда не для того, чтобы жить обычной жизнью! Вы пришли сюда, чтобы раскрасить холст своей жизни самыми яркими и смелыми красками из вашей палитры.

Космический совет: действия громче слов.

♉ Телец

Все события жизни необходимо прожить: и хорошие, и не очень. Держите голову и нос выше, старайтесь не зацикливаться на мелочах и помните, как важно, когда рядом есть надежные люди, на которых смело можно опереться. А их вокруг вас немало.

Космический совет: выше нос.

♊ Близнецы

Звезды вас просят разогнать серые тучи: больше легкости и яркости. Проводите время в компании детей, обнимайтесь со своими пушистыми друзьями, займитесь творчеством или танцуйте так, будто никто не смотрит. Неплохо задуматься об отпуске.

Космический совет: вам нужно расслабиться и отдохнуть.

♋ Рак

У вас есть два варианта: запутаться в паутине «а что, если» или попросить внести ясность, которую вы ищете. Вы в силах найти решение, а также в праве требовать быть с вами честными. Главное не обманывайте самого себя.

Космический совет: начните диалог о важных вещах.

♌ Лев

Вы уже являетесь тем, кем стремитесь быть. Все, что вам нужно сделать, это открыть глаза. Звезды напоминают вам о том, что свет в конце туннеля — это не просто игра вашего воображения. Поживите день по велению сердца.

Космический совет: следуйте своему сердцу.

♍ Дева

Пора поднажать на работе и закрыть все нерешенные дела, которые вам были поручены. Перестаньте откладывать в долгий ящик все обязательства, поскольку это может быть чревато проблемами. Уже решили, за что возьметесь в первую очередь?

Космический совет: не откладывайте рабочие дела в долгий ящик.

♎ Весы

Вселенная присматривает за вами и спешит предупредить, что вашему телу необходимы детокс и покой. Пришло время обратиться к специалистам и как следует проверить свое здоровье, начав лечение даже самых незначительных вещей.

Космический совет: займитесь своим здоровьем.

♏ Скорпион

Отпустите и, что самое важное, простите свое прошлое. Откройте свое сердце всему новому. Вскоре вы встретите новую версию себя, а пока не растрачивайте свои нервы на вещи, которые стали частицами книги вашей жизни. Гораздо важнее то, что вы имеете сейчас и потом.

Космический совет: отпустите свое прошлое.

♐ Стрелец

Звезды гордятся вами, ведь вы – тот самый верный друг и любящий человек, о котором мечтают многие. Цените и уважайте себя так, как это делают окружающие и не забывайте, как много вы прикладываете усилий для того, чтобы расти, как профессионал и развиваться духовно.

Космический совет: цените и уважайте себя.

♑ Козерог

Все получится лучше, чем вы себе представляете. Вам нужно сделать шаг в сторону и позволить всему идти своим чередом, ведь вы не в силах повлиять на все сразу. Будьте помягче с близкими, они не виноваты в том, что сейчас приходится нелегко. Лучше обнимите их и проведите вечер вместе.

Космический совет: сделайте шаг в сторону и наблюдайте.

♒ Водолей

Вселенная обещает вам день полный сюрпризов и неожиданных встреч. Дайте случиться всему, что должно случиться, и тогда вы обретете множество положительных вещей, которые станут фундаментом для вашего будущего. Не исключено, что вечер может быть весьма романтическим.

Космический совет: дайте случиться всему, что должно случиться.

♊ Рыбы

Вы были наивны и доверились, увы, не тому человеку. Вам стоит найти того, кто завистливо отравляет вашу жизнь и оборвать с ним все контакты. Тогда Вселенная обещает, что вы оберете заслуженный покой и умиротворение. Только не ошибитесь, ненароком обидев не того.

Космический совет: прекратите общение с одним из завистников.