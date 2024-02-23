Названо головні параметри, на які потрібно орієнтуватися під час вибору індукційної плити
Індукційна плита – чудовий вибір для кухні. Вона стане гарною заміною газової та електричної плити. Але важливо під час її купівлі враховувати кілька нюансів.
Які характеристики є ключовими під час вибору індукційної варильної панелі?
Число конфорок. Для тих, хто живе один, або для пар, які не люблять готувати, краще взяти плиту з двома конфорками. Якщо ж сім’я у вас велика або ви любите проходити час перед плитою, то беріть варіант із п’ятьма або шістьма конфорками.
Форма конфорок. Найголовніше в цьому випадку – стежити, щоб дно посуду відповідало розміру конфорки.
Матеріал панелі. Найчастіше роблять її зі склокераміки або загартованого скла. Відрізняються вони один від одного термостійкістю. Поверхні зі склокераміки можуть витримувати набагато вищі температури: до 600 градусів за Цельсієм.
Розміри панелі. Стандартні моделі плит зазвичай мають чотири конфорки, ширину від 59 до 60 см, глибину 50-60 см.
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