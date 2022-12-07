Украинские переселенцы могут получить по 6660 грн: кто имеет право на выплаты

Пострадавшие в результате военных действий украинцы имеют право претендовать на материальную помощь от организации HIAS из США. Сумма выплат составляет 6660 грн. Получить их могут представители наиболее незащищенных слоев населения, пострадавших от военной агрессии в Харьковской и Киевской областях.

Как получить помощь от HIAS

В Минреинтеграции объяснили, как украинцам получить финансовую помощь от HIAS. В ведомстве отметили, что обратиться за выплатами от этой организации могут:

внутренне перемещенные лица и целые семьи, которые были перемещены не более 30 дней назад;

лица, которые из-за военных действий лишились своего имущества или бизнеса и теперь не могут себя обеспечить;

семьи, которые пострадали в результате обстрелов и потеряли члена семьи.

Кроме того претендовать на средства американской организации могут ВПЛ, которые переехали в безопасные регионы более 30 дней назад и в течение 3 последних месяцев имели доход не более 5400 грн. При этом они должны соответствовать по крайней мере одному из следующих критериев:

являются родителями двух и более несовершеннолетних детей;

в их семье есть лица с инвалидностью;

ведением домохозяйства занимается один человек из семьи (мужчина или женщина);

в семье есть беременные женщины или матери с грудными детьми до 2 лет;

в семье есть пожилые люди, то есть старше 55 лет.

Однако не все украинцы, удовлетворяющие критериям HIAS, смогут получить от нее помощь. В частности, не примут заявки у лиц, которым уже назначили выплаты другие международные организации. В то же время получатели государственных выплат для ВПЛ могут смело подавать заявку на 6660 грн от американских благотворителей.

Где подать заявку на помощь

Претендентам на выплаты от HIAS нужно подать заявку. Сделать это можно:

в Киевской области – Бровары, ул. Независимости, 5. Заявления принимают по будням с 9:00 до 16:30;

в Харьковской области – г. Чугуев, ул. Гвардейская, 29 (школа №1). Прием заявлений с 8:00 до 18:00.

Также в обеих областях действуют мобильные группы, работающие по собственному графику, и горячая линия для консультаций – 0 800 750 104.

Чтобы зарегистрировать заявку понадобится:

украинский паспорт (внутренний);

идентификационный код;

IBAN-номер банковского счета для зачисления средств;

документы, подтверждающие льготную категорию заявителя (справка об инвалидности, беременности и т.п.).

Всем претендентам на выплаты нужно лично явиться для регистрации заявки с оригиналами перечисленных документов и пройти специальный опрос.