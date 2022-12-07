В Украине переселенцев начнут лишать выплат: кто останется без денег

В Украине внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получающих выплаты от государства, начнут проверять. Дело в том, что некоторые ВПЛ до сих пор получают материальную помощь, хотя уже давно вернулись в места своего постоянного проживания. Так что в Минсоцполитики решили провести так называемую сверку, по результатам которой значительную часть внутренних переселенцев могут лишить ежемесячных выплат.

Как отметила глава Минсоца Оксана Жолнович, по возвращении домой внутренне перемещенные лица автоматически теряют право на получение материальной помощи от государства. Ведь они больше не считаются переселенцами. Речь идет о выплатах в сумме 2000 грн для взрослого и 3000 грн для лиц с инвалидностью и детей.

Во время запланированной проверки каждый ВПЛ получит сообщение с просьбой лично явиться в управление социальной защиты по месту своего временного пребывания. Если в течение 10 дней переселенец этого не сделает, его лишат выплат. Это правило действие даже для тех граждан, которые еще не вернулись домой, а просто временно покинули место своего пребывания. По возвращении они смогут прийти в управление соцзащиты, подать соответствующее заявление и выплаты им будут возобновлены.

Следует отметить, что возвращаясь в родные города, украинцы теряют право только на выплаты для ВПЛ. Вместо этого они могут получить от Минсоца другие виды помощи. Оксана Жолнович подчеркнула, что для людей, которые по возвращении домой не могут найти работу и банально не имеют средств к существованию, есть много других программ. В частности, такие украинцы могут получить субсидию на оплату коммуналки, пособие по безработице, выплаты для многодетных или малообеспеченных семей.

Напомним, что средства для внутренне перемещенных лиц выплачиваются украинцам, которым пришлось выехать из оккупированных населенных пунктов и территорий, где идут боевые действия. В соответствующем постановлении Кабмина №457 указано, что до мая такую помощь могли получить все внутренние переселенцы. А с июня право на выплаты имеют только две категории граждан:

совершеннолетние лица – 2000 грн в месяц;

дети и инвалиды – 3000 грн в месяц.