Стало відомо, чому жителі пустель носять теплі халати та хутряні шапки

Кожна людина змалку знає — чим холодніше на вулиці, тим тепліше треба одягатися. А от у пустелі клімат холодним не назвеш — проте кочівники вважають за краще носити довгі та теплі халати та хутряні шапки. Але навіщо у спеку так тепло одягатися?





Халат від спеки

Європейському жителю часто при погляді на кадри фільмів, що зображають мешканців пустелі, незрозуміло, навіщо вони так тепло одягаються і додатково п’ють гарячий чай. При цьому здається, що почуваються вони більш ніж комфортно. Але як це працює?

Насправді весь секрет полягає у знанні фізики. Теплий одяг не лише зігріває, а й утримує таку необхідну нашому організму вологу. В умовах пустелі саме таке вбрання не дає шкірі пересохнути: піт, що виділяється тілом, залишається під халатом, не випаровуючись.

Халати утримують піт, допомагаючи тілу не перегріватись

Але це не всі плюси такого одягу. Вона ще боронить від теплового удару. Шари тканини захищають шкіру людини від контакту з розпеченим повітрям. Халат із шапкою зберігають у нормі всі найважливіші показники: пульс, температуру тіла, тиск. Єдине, що має робити людина в такій амуніції — пити більше води, щоб вся ця система функціонувала. Причому краще гарячий чай, адже він штучно піднімає температуру тіла та змушує організм виділяти більше поту.

За допомогою гарячого чаю кочівники стимулюють потовиділення

Як одягатися влітку

На відміну від пустельних мандрівників ми звикли влітку одягати якомога легший одяг. Крім очевидного плюсу – продування легким вітром – є й мінуси. І головний із них — відсутність захисту шкіри. Таким чином, наш головний і найбільший орган пересихає та перестає остуджуватися за допомогою природного способу, передбаченого тілом – потом. Тобто у легкому одязі можна спокійно отримати сонячний та тепловий удари, опіки.

Якщо носити такий одяг та пити холодну воду, організм перестає розуміти, що з ним відбувається: зсередини температура тіла знижується, а ось зовні гаряче повітря її активно піднімає. Саме тому у спекотний день легко застудитися.

Льняний костюм для організму куди комфортніше, ніж шорти

Звичайно, не варто, наслідуючи кочівників, носити халати та шапки. Однак набагато простіше впоратися зі спекою, замінивши шорти на легкі льняні штани, а колу з льодом на воду кімнатної температури.