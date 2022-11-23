С 1 декабря украинцам повысят пенсии: кто и сколько получит

С 1 декабря некоторым пенсионерам Украины увеличат суммы пенсионных выплат. Это связано с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2027 грн до 2093 грн в месяц. Новые пенсии украинцы получат также благодаря росту средней зарплаты и установлению нового показателя минимальной пенсии для лиц, выполнивших требования по стажу.

Об очередном плановом перерасчете пенсий на днях напомнили в Пенсионном фонде Украины. В ведомстве отметили, что изменения коснутся прежде всего пожилых граждан, получающих минимальную и максимальную пенсии. Кроме того, выплаты возрастут у шахтеров, участников боевых действий, инвалидов войны и т.д. Суммы пенсий и других выплат у стариков, относящихся к этим категориям, увеличатся следующим образом:

минимальная пенсия – до 2093 грн (на 66 грн);

максимальная пенсия – до 20 930 грн (на 660 грн);

минимальная пенсия для украинцев с полным стажем в возрасте до 70 лет – 2500 грн;

минимальная пенсия для шахтеров – до 6279 грн (на 198 грн);

минимальная пенсия по потере кормильца для семей военных – до 4186 грн (на 132 грн);

минимальные ежемесячные выплаты для участников боевых действий и инвалидов войны – до 429 грн (на 290,4 грн.);

доплата ветеранам войны – до 33 грн (на 26,4 грн);

доплата жертвам преследований нацистов – до 33 грн (на 16,5 грн.);

доплата донорам – до 258,9 грн (на 8,1 грн.).

Напомним, что следующий перерасчет пенсий украинским пенсионерам проведут только в марте 2023 года. Это будет ежегодная плановая индексация пенсионных выплат, которая увеличит доходы пожилых граждан в соответствии с повышением средней зарплаты в Украине за последние 3 года.

На эти и другие расходы, предназначенные для представителей уязвимых категорий населения, Министерство социальной политики Украины в 2023 году получит на 41 млрд грн больше, чем в текущем году. Такое существенное увеличение финансирования уже предусмотрено в государственном бюджете на 2023 год.