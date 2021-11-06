Заробітчанам дозволили простіше переказувати гроші в Україну
Приват запустив новий сервіс для міжнародних транзакцій.
ПриватБанк запропонував своїм клієнтам опцію, яка зробить процедуру переказу грошей з-за кордону значно зручнішою. Орієнтований новий сервіс головним чином на українських трудових мігрантів, які зможуть з його допомогою надсилати зароблені кошти своїм родинам в Україну.
Як працює нова послуга?
У прес-службі банку розповіли, що послуга запущена у співпраці із популярним в Європі сервісом грошових переказів Azimo. Головною її особливістю є те, що людям не потрібно відносити готівку до банку чи у відділення компанії, що здійснює міжнародні перекази. До того ж для відправки грошей не знадобляться ніякі додаткові документи.
Щоб здійснити переказ користувач повинен скористатися спеціальним додатком на сайті Azimo.
Для цього необхідно володіти наступними даними:
- номер телефону отримувача;
- чотири останні цифри його картки.
Хто може скористатися послугою переказу?
Сервіс доступний не всім заробітчанам. Скористатися ним можуть лише ті хто живе і працює у наступних регіонах:
- Європа;
- Велика Британія;
- Канада;
- Австралія.
Якими видами переказів користуються заробітчани?
Надіслати гроші з-за кордону наразі можна трьома способами:
- кореспондентські банківські рахунки;
- міжнародні платіжні системи;
- інші приватні сервіси.
За підрахунками Національного банку, у 2021 році до України таким чином надійшло близько 10 мільярдів доларів. Більшу частину цієї суми переказали саме заробітчани.
Лише у вересні поточного року вони надіслали своїм родинам в Україну понад 1,26 мільярда доларів. Ця сума на 23% перевищує минулорічні дані за той самий період.
Завдяки такому шаленому попиту на міжнародні грошові перекази, дефіцит клієнтів новому сервісу від ПриватБанку точно не загрожує. До того ж популярність роботи за кордоном з кожним роком лише набирає обертів, спонукаючи мільйони українців залишати свої домівки в пошуках кращої долі та вищих доходів.
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