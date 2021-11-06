Заробітчанам дозволили простіше переказувати гроші в Україну

ПриватБанк запропонував своїм клієнтам опцію, яка зробить процедуру переказу грошей з-за кордону значно зручнішою. Орієнтований новий сервіс головним чином на українських трудових мігрантів, які зможуть з його допомогою надсилати зароблені кошти своїм родинам в Україну.





Як працює нова послуга?

У прес-службі банку розповіли, що послуга запущена у співпраці із популярним в Європі сервісом грошових переказів Azimo. Головною її особливістю є те, що людям не потрібно відносити готівку до банку чи у відділення компанії, що здійснює міжнародні перекази. До того ж для відправки грошей не знадобляться ніякі додаткові документи.

Щоб здійснити переказ користувач повинен скористатися спеціальним додатком на сайті Azimo.

Для цього необхідно володіти наступними даними:

номер телефону отримувача;

чотири останні цифри його картки.

Хто може скористатися послугою переказу?

Сервіс доступний не всім заробітчанам. Скористатися ним можуть лише ті хто живе і працює у наступних регіонах:

Європа;

Велика Британія;

Канада;

Австралія.

Якими видами переказів користуються заробітчани?

Надіслати гроші з-за кордону наразі можна трьома способами:

кореспондентські банківські рахунки;

міжнародні платіжні системи;

інші приватні сервіси.

За підрахунками Національного банку, у 2021 році до України таким чином надійшло близько 10 мільярдів доларів. Більшу частину цієї суми переказали саме заробітчани.

Лише у вересні поточного року вони надіслали своїм родинам в Україну понад 1,26 мільярда доларів. Ця сума на 23% перевищує минулорічні дані за той самий період.

Завдяки такому шаленому попиту на міжнародні грошові перекази, дефіцит клієнтів новому сервісу від ПриватБанку точно не загрожує. До того ж популярність роботи за кордоном з кожним роком лише набирає обертів, спонукаючи мільйони українців залишати свої домівки в пошуках кращої долі та вищих доходів.