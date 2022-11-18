В «Ощадбанку» на українця «повісили» борг на суму 700 грн: у банку інцидент так і не пояснили

Один з найбільших банків України «Ощадбанк» знову потрапив у скандал. Державна фінустанова, що виплачує зарплати та пенсії більшості українців, не на жарт засмутила одного зі своїх клієнтів. На власника карти без кредитного ліміту повісили кредитну заборгованість на суму 700 гривень.

Про неприємну ситуацію, що з ним трапилася, чоловік написав на профільному форумі сайту Minfin. Постраждалий клієнт банку вже протягом певного часу знаходиться за кордоном, тож неабияк здивувався, дізнавшись про свій борг. Тим більше, що кредитів у банку він ніколи не брав, а на його карті навіть немає кредитного ліміту.

Українець стверджує, що на нього просто «повісили» борг і він нічого не може з цим вдіяти. Написати до банку просто нереально через необхідність підтвердити фінансовий номер. А за кордоном виконати цю умову неможливо.

Варто зазначити, що в державному банку дуже серйозно поставилися до скарги клієнта. Одразу ж після її появи «Ощадбанк» надав офіційну відповідь. Представники фінустанови пояснили, як варто діяти в такій ситуації. Власнику карти порадили зателефонувати до контакт-центру банку, причому зробити це саме зі свого фінансового номера. Та послідувати цій пораді знаходячись за кордоном клієнт не може, тому проблемне питання досі не вирішено.

Нагадаємо, що клієнти «Ощадбанку» вже багато разів скаржилися на погане обслуговування, зокрема на грубість з боку працівників відділень. Тож негативні коментарі в адресу фінансової установи з’являються на сайті Minfin не вперше. Крім того у власників карток «Ощаду» часто виникають проблеми з комісією за обслуговування рахунків. Трапляється, що клієнт вже роками не користується картою, а потім дізнається що на цій карті у нього від’ємний баланс через регулярне зняття комісії.