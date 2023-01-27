Хто з українців не зрадіє пенсійній реформі: для них вона стане непосильним фінансовим тягарем

Пенсійна реформа, запланована урядом прем’єра Дениса Шмигаля на 2023 рік, підвищить шанси молодих українці на достойну пенсію. Адже внаслідок запровадження другого рівня накопичувальної системи вони встигнуть заощадити чималу суму, якою зможуть користуватися після виходу на заслужений відпочинок. Натомість громадянам середнього та похилого віку пощастить значно менше: на розмір їх доходів нововведення майже не вплине.

Як зазначила членкиня наглядової ради Української ради бізнесу Надія Бедричук, демографічний фактор є слабким місцем запланованої пенсійної реформи. Українці, які вже знаходяться на пенсії або збираються вийти на заслужений відпочинок в найближчі кілька років, просто не встигнуть скористатися можливостями накопичувальної системи. Оскільки внески на особистий пенсійний рахунок потрібно платити протягом досить довгого періоду свого трудового стажу.

Та найбільший тягар ляже на громадян, яким зараз 40-45 років. Такі люди зазвичай мають батьків похилого віку, що потребують фінансової підтримки. Крім того вони мусять заберпечувати своїх неповнолітніх дітей. А незабаром до всього цього додасться ще й обов’язок платити внески на майбутню пенсію.

Бедричук також наголосила на інших проблемах України, пов’язаних із демографією. Зокрема, це трудова міграція. Населення працездатного віку масово виїздить на роботу за кордон, тоді як пенсіонерів стає все більше. Тож на коженого працюючий українця, що платить внески у соцстрах, лягає обов’язок забезпечувати принаймні 3-4 пенсіонерів.

Таким чином заплановані на поточний рік зміни в системі пенсійного забезпечення потішать здебільшого молодих українців, які лише починають працювати. Оскільки до виходу на пенсію вони встигнуть відкласти на особистому пенсійному рахунку пристойну суму, а в старості матимуть дохід в розмірі щонайменше 45% від зарплатні. Тоді як теперішні пенсіонери змушені виживати менш ніж на 30% своєї колишньої заробітної плати.