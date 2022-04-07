Кінець канікулам: ПриватБанк засмутив поверненням великих тарифів

Державний ПриватБанк з 1 квітня знову почав нараховувати комісію на борги по кредитних картках. При цьому «кредитні канікули» в банку все ще тривають. А це означає, що жодних штрафів чи пені за прострочені позики платити не доведеться.





Клієнти Привату новину про повернення комісії сприйняли з розчаруванням. Адже у березні фінустанова заявила, що відсотків на прострочені платежі не нараховуватиме принаймні до червня.

При цьому варто зазначити, що банк удвічі зменшив відсоткову ставку для своїх кредиток. Тепер вона становить лише 1,7% замість 3,4%. До того ж відсоток починають нараховувати на позичену суму лише після закінчення пільгового періоду, який для більшості кредиток Привату становить 55 днів. До цього моменту грішми з кредитного ліміту можна користуватися абсолютно безкоштовно.

Як повідомив прес-секретар ПриватБанку Олег Серга, нарахування комісії на борги по кредиткам довелося повернути з цілком поважної причини. Банк потребує наявності певної суми операційних коштів, адже продовжує виплачувати відсотки за депозитами у повному обсязі. Тож якщо Приват не матиме жодних надходжень, це загрожуватиме його фінансовій стабільності.

Окрім ПриватБанку повернули нарахування відсотків на кредитки й у Монобанку. Там відсоткову ставку також зменшили і тепер вона становить всього 1,6%. Про зміни в правилах обслуговування кредиток повідомив на своїй сторінці у Фейсбук співзасновник Моно Олег Гороховський.

Нагадаємо, що кредитний ліміт на картах ПриватБанку наразі не можна збільшувати. Клієнтам доступна лише та сума позички, яка була встановлена ще до війни. Натомість у Монобанку приймають заявки на збільшення кредитного ліміту. Але підняти суму кредитування клієнтам Моно не так вже й легко. Банк аналізує історію користування картою, частоту поповнення, доходи та ін., а потім вирішує,чи варто збільшувати кредитний ліміт для даного клієнта.

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