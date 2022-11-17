В Украине поднимут цены на государственные услуги: какие цены предлагают установить нардепы

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №8193, в котором предлагается повысить цены на некоторые услуги сервисных центров МВД. Речь идет об услугах, связанных с допуском к управлению транспортными средствами, а также их оформлением. Эти тарифы авторы законопроекта хотят привязать к прожиточному минимуму украинцев.

В проекте уже установлены конкретные коэффициенты, согласно которым должен производиться расчет стоимости указанных админуслуг. Поскольку прожиточный минимум в 2023 году составит 2684 грн, цены на услуги сервисных центров МВД будут выглядеть следующим образом:

государственная регистрация, перерегистрация и снятие с учета ТС – 0,3 от суммы прожиточного минимума, а именно 805,20 грн;

получение временного регистрационного талона на ТС – 0,2 от прожиточного минимума, то есть 536,80 грн;

временная регистрация ТС – 0,3 или 805,20 грн;

получение водительского удостоверения – 0,3 или 805,20 грн;

обмен старого водительского удостоверения на новое – 0,15 или 402,60 грн;

обмен иностранного водительского удостоверения – 0,3 или 805,20 грн.;

возврат изъятого водительского удостоверения – 0,3 или 805,20 грн;

получение водительского удостоверения международного образца – 0,1 или 268,40 грн;

сдача теоретического экзамена по вождению – 0,15 или 402,60 грн;

сдача практического экзамена по вождению – 0,2 или 536,80 грн.

При этом в документе говорится, что инвалиды войны и участники боевых действий будут освобождены от необходимости платить административный сбор за указанные услуги. От них потребуют только платы за бланк.

Как рассказали в пояснительной записке авторы законопроекта, повышение тарифов связано с ростом себестоимости указанных административных услуг. Это и зарплата работникам, и расходные материалы, и стоимость содержания инфраструктуры и еще ряд других расходов. Общая сумма таких расходов за последние несколько лет выросла почти в 4 раза, поэтому от деятельности сервисных центров МВД госбюджет получает вместо прибыли одни лишь убытки.

Но даже в случае принятия Радой нового закона, он вступит в силу не раньше июня 2023 года, то есть только через полгода.