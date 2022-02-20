Гривна в опасности: известен курс валют на понедельник, 21 февраля

Несмотря на относительно спокойное протекание пятничных торгов на Межбанке, назвать гривну стабильной все еще сложно. Национальная валюта сейчас полностью подвержена геополитическим факторам. Поэтому даже незначительный рост напряжения в отношениях с Россией может привести к очередному скачку курса и резкому оттоку инвестиций из-за границы.





В таких условиях экспертам крайне сложно спрогнозировать курс даже на ближайшую неделю. Однако они все же поделились своими предположениями по поводу стоимости гривны до понедельника 21 февраля.

Курс на межбанке

Межбанковские торги в пятницу 18 февраля начались с курса 28,40-28,45 гривны за доллар США. Но из-за отсутствия спроса на «американца» он быстро скатился в коридор 28,30-28,35 грн/долл. Именно в таких курсовых рамках прошла почти вся пятничная сессия.

Как отметила казначей Юнекс Банка Анна Золотько, столь сбалансированных торгов на Межбанке не было уже давно. Эксперт считает, что такому положению дел поспособствовала относительно спокойная политическая ситуация, а также оптимальное соотношение между спросом и предложением на валюту.

Торги в последний день недели завершились на той же ноте, с которой и стартовали. За последние полчаса сессии спрос на доллар резко повысился и курс вернулся к значениям 28,41-28,44 грн/долл. При этом общий объем сделок, проведенных в терминале Bloomberg в пятницу составил лишь 232 млн долл., что является гораздо более низким показателем по сравнению с результатами четверга.

Курс на понедельник 21 февраля

Официальный курс гривны на понедельник составляет 28, 34 грн по отношению к доллару. То есть стоимость «американца» вырастет всего на 4 коп. в сравнении с курсом пятницы. В то же время евро в понедельник будет стоить 32,19 грн/евро.

Но следует помнить, что любая агрессия со стороны России и обострение политической ситуации может повлечь за собой значительные курсовые изменения на торгах понедельника. Так что отечественные финансовые эксперты даже не решаются делать более долгосрочные прогнозы.

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