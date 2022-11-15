Как планировать стрижку по фазам луны: календарь на декабрь
Астролог рассказала, какие дни будут удачными для смены образа, а в какие не стоит даже смотреть в сторону салона красоты.
Издавна люди планировали важные дела и события в своей жизни, ориентируясь на фазы луны. Ведь эта планета обладает очень мощной энергетикой и способна влиять на результаты тех или иных действий человека. Даже казалось бы рутинные процедуры многие до сих пор выполняют учитывая так называемые «предрассудки» предков. В частности, это касается ухода за собой. Стричься мы обычно идем только на молодую луну, чтобы волосы лучше росли. А на убывающую луну стараемся вообще не планировать процедур для красоты.
Известная астропсихолог Елена Осипенко позаботилась об украинцах, верящих в магическое влияние луны, и составила специальный лунный календарь уходовых процедур на декабрь. Согласно этому календарю, следующий месяц будет не слишком благоприятным для изменений во внешности. На фоне лунных фаз будет наблюдаться ретроградация Марса, а затем и Меркурия. Однако в декабре все равно найдется несколько удачных дней для стрижки, покраски или других процедур красоты.
Удачные дни для стрижки волос в декабре:
- 4 декабря с 13.40;
- 5-6 декабря;
- 13 декабря в 17:55;
- 14 декабря с 10:45;
- 15 декабря;
- 17-18 декабря;
- 24 декабря.
Неудачные дни для стрижки волос в декабре:
- 1-3 декабря;
- 9-12 декабря;
- 16 декабря;
- 19-20 декабря;
- 22-23 декабря;
- 27-31 декабря.
Удачные дни для косметических процедур в декабре
Что касается косметических процедур для волос и кожи, то их, по словам астропсихолога, следует планировать в соответствии с фазами луны, а именно ее роста и убывания. Именно по этим фазам Елена Осипенко и определила дни, в которые процедуры для красоты будут иметь самый лучший эффект.
Процедуры по уходу за кожей тела и лица можно проводить в следующие дни:
17, 18, 19, 20, 21 и 22 декабря.
Покраску волос и маски для лица следует запланировать на такие даты:
1-7 или 23-31 декабря.
На маникюр и педикюр лучше всего записываться в следующие дни:
23 или 24 декабря.
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