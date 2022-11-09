Клиентам Привата блокируют карты после снятия наличных: в банке объяснили причину

Клиент государственного ПриватБанка, находясь за границей, утратил возможность снимать наличные со своей карты. Эту услугу украинцу заблокировал сам банк, на что он сразу пожаловался на профильном форуме сайта «Минфин». Жалоба клиента была опубликована 7 ноября, а уже на следующий день в банке дали на нее исчерпывающий ответ. Как в Привате объяснили внезапную блокировку одной из самых необходимых услуг?

Как отметил сам пострадавший клиент, после снятия наличных с банкомате другой страны ему сразу пришло SMS-сообщение от банка с просьбой в течение часа выслать собственное фото с карточкой. Но поскольку сообщение клиент прочитал позднее, фото своевременно не выслал. Потому попросил оператора повторно отправить ему SMS-запрос. Но было поздно. Услугу снятия наличных с этой карты уже заблокировали.

Украинец все же попытался выслать оператору ПриватБанка фото со своей карточкой. Однако это ничего не дало. Фото оказалось плохого качества и распознать номер карты на нем было невозможно. Так что проверку банка оно не прошло, а снятие наличных для клиента так и осталось под запретом.

Владелец карты утверждает, что просил работников банка выйти с ним на видеосвязь или провести идентификацию карты каким-либо другим способом. Но на такое предложение в Привате вообще не отреагировали.

Однако на следующий день после публикации жалобы на портале «Минфин» клиент получил исчерпывающий ответ от ПриватБанка. Ему объяснили, что после подозрительного снятия наличных банк действительно может потребовать от владельца карты подтверждение в виде фото. Ведь работники Привата должны убедиться, что карточку не украли и она до сих пор находится у владельца. Если же подтверждение не поступает, блокируется услуга снятия наличных. Всеми другими функциями карты клиент может пользоваться без ограничений.

Чтобы избежать ситуации, которая произошла с автором жалобы, необходимо отправить оператору банка четкое фото с карточкой, на которой хорошо виден ее номер. Фотографироваться лучше при хорошем освещении, фокусируя камеру на карте. Именно это и посоветовали сделать пострадавшему клиенту, чтобы вернуть себе право снимать наличные.