Части украинских пенсионеров выплатят сразу годовую пенсию: кому повезет

Некоторым украинским пенсионерам, которые в момент выхода на заслуженный отдых работали в области здравоохранения, образования или социальной защиты, выплатят сразу 10 пенсий. Правда, для получения такой единовременной помощи нужно выполнить несколько условий.

Прежде всего, новоявленный пенсионер должен до достижения пенсионного возраста выполнить требования по стажу, предусмотренные статьей 26 Закона №1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Для женщин такая норма стажа составляет 30 лет, а для мужчин – 35 лет. Причем в данном случае значение имеет не общий стаж, а количество лет, отработанных в учреждениях определенного типа.

Речь идет об учреждениях коммунальной или государственной собственности, деятельность которых связана с медициной, образованием или социальной помощью. Причем должность гражданина должна входить в перечень должностей, дающих право на дополнительную выплату в размере 10 пенсий.

В частности получить выплаты могут бывшие работники таких заведений:

общеобразовательные школы;

специализированные школы, например, художественные или музыкальные;

высшие учебные заведения;

лицеи;

детские сады;

учебно-производственные комбинаты;

воспитательно-трудовые детские колонии;

приемно-распределительные пункты для несовершеннолетних;

логопедические пункты;

школы-клиники;

больницы и поликлиники;

санатории;

аптеки;

библиотеки и т.д.

Стоит отметить, что единовременную помощь в размере 10 пенсий могут получить граждане пожилого возраста, которые вышли на пенсию позже 1 октября 2011 года. Причем только в том случае, если раньше они не получали никаких других пенсионных выплат.

В Пенсионном фонде Украины также напомнили, что пенсионеры, которые продолжают работать, должны обязательно сообщать о своем трудовом статусе. В противном случае они будут получать разнообразные доплаты, предназначенные только для нетрудоспособных пенсионеров. То есть на руки ум будут выплачивать больше, чем должны. А когда в ПФУ узнают, что пенсионер работает и получает зарплату, ему придется вернуть всю сумму незаконно полученных доплат.