У украинцев отказываются принимать доллары: с какими купюрами не следует идти в обменники

Пытаясь внести деньги на свой валютный счет через терминал ПриватБанка, украинка попала в крайне неприятную ситуацию. Сначала банковская машина съела ее деньги. А когда потерянную банкноту номиналом $100 все же удалось вернуть, женщина не смогла ни пополнить ею счет, ни обменять на гривны.

Об этом клиентка Привата написала на профильном форуме Минфина. Все началось со сбоя в работе терминала, зависшего во время приема наличных и не засчитавшего на счет $100. Возмущенная украинка сразу же позвонила в службу поддержки банка и оформила заявку на возврат средств. Однако в тот же день получила отрицательный ответ.

В Привате женщине сказали, что сбоя в работе данного терминала обнаружено не было. Она сразу же оформила повторную заявку, после которой работники банка провели инкассацию и изъяли из терминала утерянные $100 клиентки. Однако купюру владелице так и не вернули. Ее передали в Национальный банк для проведения экспертизы.

Проверка длилась 9 месяцев, после чего злосчастные $100 все-же отдали владелице. Но пополнить ими счет или хотя бы обменять на гривны украинка так и не смогла. Начальник отделения ПриватБанка заверил ее, что купюру обменяют в обычном обменнике с комиссией 10% за износ. В самом же Привате такие деньги принять не могут. Но пока купюру отказались принять уже несколько обменников, а ее владелица почти отчаялась хоть как-то реализовать свои деньги.

Какую валюту могут не принять?

В последнее время в банках и обменниках Украины клиентам часто отказывают в приеме или обмене иностранных купюр. «Забраковать» могут такие денежные знаки:

изношенные;

порванные;

с пятнами краски, чернил, жира;

с надписями;

с проколами;

со следами горения.

При этом по правилам НБУ финансовые учреждения обязаны принимать купюры с надписями до 200 мм, разрывами до 3 мм и проколами до 1 мм в диаметре. Что же касается пятен, то они не должны занимать более 20% площади купюры.