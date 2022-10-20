В ПриватБанку стало простіше отримати кредит: подача документів займе лише кілька хвилин

У ПриватБанку суттєво спростили процес отримання кредитів для корпоративних клієнтів. Тепер подати фінансову звітність та інші документи, необхідні для оформлення кредиту можна буде за лічені хвилини. А це своєю чергою значно скоротить час розгляду банком заявки та прийняття рішення про надання позички.

Про це розповів член правління державного банку Євген Заіграєв. Він уточнив, що скористатися новою послугою пришвидшеного оформлення кредиту зможуть корпоративні клієнти Привату, які користуються електронною системою документообігу M.E.Doc. За допомогою цієї системи подача фінансової звітності та будь яких інших документів, необхідних для обслуговування рахунку, відбувається напряму. Тобто всі операції, в тому числі й процедура отримання кредиту, будуть проводитися набагато оперативніше.

За словами Заіграєва, співпрацюючи з M.E.Doc, ПриватБанк значно розширив можливості своїх клієнтів. Передавати банку свою фінзвітність вони тепер можуть в електронному вигляді всього за кілька хвилин. Перед відправкою документи потрібно підписати за допомогою електронного підпису і вони одразу ж, без затримок, потраплять до системи банку для подальшого розгляду.

Нова пришвидшена система обміну документацією з клієнтами для ПриватБанку є значним кроком вперед, а для його корпоративних клієнтів – можливістю позбутися застарілих бюрократичних процедур та пришвидшити бізнес-процеси. Варто зазначити, що нововведення банку зараз саме на часі. Адже більш швидке оформлення кредитів для бізнес-клієнтів в перспективі позитивно вплине на економіку країни та її відновлення після війни.

Нагадаємо, що днями ПриватБанк оновив додаток Приват24, додавши у меню ще одну функцію. Ця функція дозволяє фізичним особам підприємцям, або ФОПам сплачувати єдиний податок та інші види бюджетних платежів просто в мобільному банку. Таким чином ПриватБанк зробив ще один крок назустріч українському бізнесу, дозводилши його представникам зосередитися на прибутку, не витрачаючи час на бюрократичну тяганину.