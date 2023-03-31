Частині українців у квітні автоматично піднімуть пенсії: нічого робити не потрібно

У квітні певна група українських пенсіонерів побачить збільшення своїх виплат після майже 20% індексації для більш ніж 10,5 мільйона одержувачів у березні, повідомляє портал “На пенсії”.

Щорічний перерахунок у квітні призначений для українців, які продовжують працювати після виходу на пенсію. Станом на 1 січня 2023 року серед офіційно зареєстрованих пенсіонерів налічується близько 2,7 млн. таких осіб.

Ці пенсіонери офіційно працевлаштовані, що подовжує їхній страховий стаж. Згідно з українським законодавством, перерахунок пенсії пенсіонерам проводиться після того, як вони наберуть додаткові 24 місяці страхового стажу з моменту призначення пенсії або з моменту останнього перерахунку. Цей процес відбувається раз на два роки; наприклад, тим, хто вийшов на пенсію 2021 року і продовжував працювати, перший перерахунок буде проведено у квітні.

Примітно, що цим пенсіонерам не потрібно подавати заяву на перерахунок, оскільки підвищення відбувається автоматично. Пенсійний фонд має інформацію про регулярні платежі роботодавців зі страхових внесків і зарплату пенсіонерів за останній час, на підставі якої і проводиться перерахунок.

При цьому враховуються найбільш сприятливі умови для пенсіонерів, беручи до уваги тривалість страхового стажу після призначення пенсії або останнього перерахунку, а також розмір заробітної плати. Маючи в реєстрі застрахованих осіб дані про страховий стаж і заробітну плату, Пенсійний фонд може почати перерахунок у квітні. Оновлені виплати будуть виплачуватися українцям починаючи з травня поточного року.

Роботодавці можуть подати необхідну інформацію вчасно або з невеликою затримкою, але без неї перерахунок не може бути проведений. Отже, підвищення пенсій на основі квітневих коригувань часто розподіляється починаючи з травня.