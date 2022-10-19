Некоторым украинцам начали выплачивать по 3400 грн: кто может претендовать на денежную помощь
Жителей освобожденных от оккупации территорий поддерживает не только государство, но и ряд международных организаций.
Украинцам начали выплачивать новый вид материальной помощи. Свои деньги уже получили более 3,5 тысяч жителей Харьковской и Донецкой областей. Кто может рассчитывать на выплаты и о какой сумме идет речь?
Единоразовую помощь в размере 1200 грн в Минреинтеграции назначили украинцам, проживающим в недавно освобожденных от оккупации населенных пунктах. Речь идет о жителях городов и сел Харьковской, Донецкой и других областей, которые некоторое время находились под контролем российских войск.
Известно, что в Харьковской области материальную помощь уже получили более 1800 тысяч человек. В частности, выплаты были произведены в Высокопольской и Нововоронцовской общинах. В сумме местные жители получили 15,5 млн. грн.
Продолжают выплачивать материальную помощь в Святогорской и Лиманской общинах Донецкой области. Там свои деньги получили уже около 1700 украинцев. Понемногу доставляют средства и на остальные освобожденные от врага территории. Наличные для выплат населению перевозят автомобили «Укрпочты».
Помочь украинцам, которые месяцами жили под оккупацией, в Минреинтеграции решили сразу же после освобождения Харьковщины и части Донецкой области. Местное население находилось под властью врага, или скорее у него в заложниках, около полугода. Все это время люди не могли получать свои зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты.
Стоит отметить, что пострадавшие от оккупации украинцы могут рассчитывать и на дополнительные выплаты от Международной организации по миграции. Сумма такой выплаты составляет 2200 грн. На нее имеют право жители городов и сел, недавно вернувшихся под контроль Украины. Возраст и пол граждан значения не имеет.
Не стоит забывать и о государственном портале «еДопомога», где можно оставить заявку на выплаты от международных организаций. Больше всего шансов получить материальную помощь у представителей льготных категорий населения, в частности инвалидов, пенсионеров, многодетных родителей и т. д.
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