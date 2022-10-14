В «Укренерго» розповіли, як українцям уникнути відключення світла та назвали найбільш енерговитратні пристрої

Ракетні удари росіян по об’єктах енергетичної інфраструктури України спричинили тимчасові проблеми з електропостачанням в деяких регіонах. У зв’язку з цим українців попросили зменшити енергоспоживання, щоб розвантажити систему та уникнути віялових відключень світла. В «Укренерго» розповіли, користування якими приладами потрібно зменшити у першу чергу. Адже саме вони «з’їдають» найбільше кіловат.

Як виявилося, левову долю енергоспоживання українців складають комп’ютери та телевізори. На ці прилади споживачі витрачають 28%, тобто майже третину від місячного обсягу кіловат. Також у топ найбільш енерговитратних пристроїв потрапили пральні та сушильні машини, освітлювальна техніка і холодильники.

Рейтинг електропристроїв на рівнем споживання енергії:

28% – комп’ютери, телевізори та ігрові приставки;

14% – пральні та сушильні машини;

13% – освітлювальні пристрої;

11% – холодильники і морозильні камери;

9% – пристрої для приготування їжі;

8% – посудомийки.

Дані щодо обсягів споживання електрики різними типами домашньої техніки «Укренерго» надала Федеральна асоціація управління енергетикою та водними ресурсами (BDEW). Це авторитетна німецька організація, яке має великий вплив на енергетичну політику ФРН.

Говорячи про економію, в «Укренерго» не закликають українців сидіти в темряві та холоді, не дивитися телевізор, чи зберігати продукти на балконі замість холодильника. До таких крайнощів доходити не потрібно. Проте обмежити енергоспоживання в пікові години, тобто з 17:00 до 23:00, споживачі можуть практично без збитків для власного комфорту.

Деякі пристрої можна вмикати вночі, коли навантаження на енергетичну систему найнижче. Наприклад пральну машину, бойлер, обігрівач, посудомийку тощо. Адже всі вони працюють самостійно і не потребують контролю. Також споживання електрики можна скоротити за допомогою раціонального використання освітлювальних пристроїв та заміни звичайних ламп на енергозберігаючі.

Загалом же вітчизняним споживачам, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, потрібно зменшити використання електрики приблизно на 25%. В цьому випадку відремонтувати пошкоджені внаслідок ракетних ударів електростанції можна буде взагалі без відключення світла.