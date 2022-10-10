«Враг обнаружил слабое место украинского ПВО»: военный эксперт Олег Жданов

Причина уязвимости Украины к иранским беспилотникам «Shahed-136» или, как их окрестили в России, «Герань-2», кроется в системных проблемах отечественной ПВО. Если с «Калибрами» и другими видами вражеских снарядов наша противовоздушная оборона уже справляется достаточно эффективно, то с дронами-камикадзе ситуация пока еще более сложная. Об этом заявил в одном из своих последних интервью военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, в Кремле убеждены, что нашли слабое место украинского ПВО. Именно поэтому последние несколько недель россияне активно атакуют иранскими БПЛА прибрежные регионы Украины.

Первоначально Россия планировала закупить у Иранской Республики 1000 «Шахедов». Однако по состоянию на сегодняшний день агрессор получил лишь 300 таких аппаратов. Вероятно, на этом официальный Тегеран прекратит поставки своих дронов в Россию. Ведь благодаря мероприятиям, предпринятым Украиной в отношении иранских послов, это событие получило немалую огласку.

По словам эксперта, оккупанты использовали только треть приобретенных дронов-камикадхзе. В общей сложности у России осталось еще около 20% ракет, если сравнивать с их количеством в начале войны. Хотя подсчеты Жданова по количеству вооружения разбегаются с выводами советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, утверждающего, что запасы «Калибров» России вышли еще в начале марта.

Но вернемся к теме иранских беспилотников, которые уже нанесли немалый ущерб Одесской области и Николаевщине. А в перспективе могут атаковать и другие регионы Украины. Олег Жданов подчеркнул, что противодействовать дронам «Герань-2» наши военные не могут из-за отсутствия многоуровневой системы ПВО. И хотя в Украине уже пытаются создать такую ​​систему, эти попытки пока сложно назвать успешными.

«Проблема заключается в почти полном отсутствии тактического уровня», – настаивает эксперт. Так что спасти украинцев от смертельно опасных дронов-камикадзе, по его мнению, может скорейшее тактическое совершенствование системы противовоздушной обороны. Запас «Шахедов» у россиян еще достаточно велик, так что украинцам срочно нужно научиться эффективно им противодействовать.