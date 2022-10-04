В Украине решили установить новую цену на выезд мужчин за границу

Стоимость выезда мужчин за границу с помощью услуги «єВідрядження» собираются снизить вдвое. Вместо анонсированной суммы залога в 200 тыс. грн, Кабмин рассматривает более бюджетную опцию – 100 тыс. грн за человека. При этом сроки запуска новой услуги до сих пор остаются неизвестными.

Появление услуги, которая позволит мужчинам выезжать за границу по рабочим делам, команда «Дія» анонсировала еще в августе. С технической стороны сервис «єВідрядження» уже давно готов к работе. Однако он до сих пор не был запущен из-за необходимости доработки связанного с ним законопроекта в Министерстве экономики.

Как отметил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в правительстве до сих пор обсуждается несколько критериев выезда за границу. Какие именно критерии вызывают сомнения у членов Кабмина, чиновник точно не знает. Однако из надежных источников в правительстве стало известно, что министры активно обсуждают сумму залога, которую будут платить украинцы при выезде из страны.

В первоначальном варианте проекта речь шла о залоге в 200 тыс. грн. Именно столько должны платить работодатели за возможность отправить своих работников в командировку за границу. Сумма эта играла роль гарантии возвращения откомандированных граждан призывного возраста в Украину. А ведь именно для них и создана услуга.

Пока же в Кабинете министров обсуждают уменьшение залога до 100 тыс. грн, то есть ровно вдвое. Однако окончательного решения об изменении суммы депозита в правительстве еще не было принято.

Напомним, начальной датой запуска в «Дія» услуги, позволяющей мужчинам временно выезжать за границу, было указано 1 сентября. Однако премьер-министр Украины Денис Шмигаль не согласился подписать соответствующий законопроект. У правительства до сих пор остается немало вопросов по критериям выезда украинцев призывного возраста за границу. Запуск услуги «єВідрядження» отложили до согласования правительством этих критериев.