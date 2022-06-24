Усім мріям кінець: для яких знаків зодіаку червень закінчиться остаточним провалом

Останній тиждень червня для двох знаків зодіакального кола буде схожим на справжнісіньку смугу перешкод. Не щаститиме, за словами астрологів, Ракам та Овенам. Через несприятливе для цих знаків положення Сатурну та Меркурію, які наприкінці червня саме опиняться в знаку Водолія, їх чекаю самі лише біди. Все плани підуть шкереберть, а досягти успіху бодай в одній справі буде майже не реально.





Рак

Представникам знаку, що прагнуть досягнути значних кар’єрних висот, до кінця червня не варто мріяти про підвищення. Ба більше, навіть втриматися на своїй посаді Ракам буде вкрай складно. Зусібіч їх атакуватимуть заздрісники. Не виключено, що уродженців знаку навіть спробують підставити на роботі та дискредитувати в очах керівництва. Тому Ракам не варто надто довіряти співробітникам, особливо малознайомим.

Не радять астрологи й починати нові проекти чи братися за складні, відповідальні завдання. Якщо є можливість відкласти їх на потім, краще так і зробити. Адже до кінця місяця у Раків все буде просто валитися з рук. Тож взявшись за серйозну справу, вони можуть не лише підвести начальника, а й втратити значну суму грошей.

Овен

В останні дні червня Овени впадуть у депресію. Їх переповнить відчуття втоми і ні на що не залишиться сил, особливо на роботу. Представники знаку повністю виправдають свою вогняну натуру, адже будуть вкрай дратівливими та нестриманими. Така поведінка може спричинити низку сварок як з колегами, так і з членами родини.

Як би не було складно, астрологи радять уродженцям знаку тримати себе в руках. У такому стані вони можуть завдати глибокої образи людині, яка для них є дуже важливою. Тож Овенам краще усамітнитися та провести деякий час у роздумах над власним майбутнім.