Эксперты рассказали о том, какие продукты подорожают скоро еще больше

Продукты животного происхождения в Украине продолжат дорожать. До конца года цены на молоко, мясо и яйца вырастут по меньшей мере на 5%, а по некоторым прогнозам и на 10%. Главными причинами подорожания являются так называемые военные факторы, в частности, оккупация и разрушение профильных предприятий, инфляция, проблемы с логистикой и т.д.

Наиболее ходовые виды мяса на август уже стоили почти на четверть больше, чем в прошлом году. Например, стоимость сала с августа 2021 года увеличилась на 26%, а за последний месяц – еще 4-5%. Если в августе, то есть фактически месяц назад, килограмм сала можно было приобрести за 210 грн, в сентябре этого просили уже 218 грн.

Свинина за последний месяц подорожала на 10–25 грн/кг. Следовательно, грудинка по состоянию на конец сентября стоила 158 грн/кг, ребра – 164 грн/кг, лопатки – 155 грн/кг, а ошейок – 213 грн/кг.

Эксперты потребительского рынка объяснили, что удорожание свинины связано не только с причинами военного характера, но и с сокращением поголовья свиней. Поэтому стремительно дорожать начало не только мясо, но и колбасные изделия.

Удивительно стабильными остаются цены на говядину. Разница между стоимостью этого вида мяса в августе и сентябре составляет не более 1-2 грн/кг. Не почувствовали большой разницы в цене и любители птицы, ведь курятина подорожала всего на 5 грн/кг.

Молоко в украинских супермаркетах дорожает почти каждую неделю. В настоящее время его средняя цена составляет 35 грн/л. А кисломолочные продукты, такие как кефир и белый йогурт, стоят 41 грн/л и 50 грн/л соответственно. По словам экспертов, цены на молочку в Украине уже вплотную приблизились к европейским.

Что же касается яиц, главной причиной их удорожания является сезонное падение производительности кур-несушек. В конце сентября стоимость яиц установилась на уровне 40,90 грн. за упаковку (10 штук). Хотя только в августе они были дешевле почти на 21%. По прогнозам Украинского клуба агробизнеса, до конца года десяток яиц можно будет приобрести за 45/50 грн.