Всі українські банки змінили правила роботи: хто заблокував кредити

Війна в Україні впровадила суттєві зміни в роботу вітчизняних банків. Деякі фінансові установи зменшили свої кредитні ліміти, інші ж – дозволили клієнтам у найближчі кілька місяців не повертати позички. Які ж правила встановили для своїх клієнтів найпопулярніші банки країни – Монобанк, Ощадбанк та ПриватБанк?





Монобанк

Керівництво популярного банку без відділень Монобанк впровадило наступні зміни у свою роботу:

кредитні ліміти за всіма картками обмежили 10 тисячами гривень;

зняти кредитні гроші готівкою не можна;

строк повернення грошей за кредитними картками продовжено на 1 місяць, без нарахування відсотків та штрафів.

ПриватБанк

У державному ПриватБанку у зв’язку із запровадженням військового стану встановили наступні правила:

кошти за кредитними картками під 0,00001% можна без обов’язкового внеску будуть доступні до 1 червня поточного року;

термін повернення позичок за кредитками буде автоматично продовжено на 90 діб;

кредитний ліміт клієнтів залишиться таким самим, яким він був до 24 лютого 2022 року;

термін дії карток автоматично продовжать на 180 днів;

ліміт на зняття готівки у банкоматах Привату становить 100 тис. грн. на добу.

Ощадбанк

Державний Ощадбанк також оновив правила обслуговування:

термін дії всіх карток буде продовжено до 1 серпня поточного року;

комісію, яка раніше вираховувалася із зарплат бюджетників, скасовано.

Натомість жодної інформації щодо кредитної амністії в адміністрації Ощаду не повідомляють.

Нові правила інших українських банків

Решта фінустанов країни, зокрема Альфа-Банк, ПУМБ та Райффайзен також дещо обмежили фінансову свободу своїх клієнтів.

Альфа-Банк, за прикладом провідних фінустанов країни, запровадив кредитні канікули. Так само вчинили й у Райффайзен. Однак обидва банки при цьому заборонили клієнтам брати нові кредити.

Натомість ПУМБ користування кредитними коштами не заблокував. Однак зменшив ліміт на картках своїх клієнтів до 5 тис. грн.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿