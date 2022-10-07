Три знаки зодіаку, які не вміють тримати своє слово

Астрологи виділили три знаки зодіаку, які не дотримаються свого слова. З ними складно будувати стосунки, через постійні обіцянки. Звісно, можна знайти до них підхід, але для цього знадобиться багато терпіння.

Скорпіони — сексуальні, привабливі, розумні, але ж які ненадійні. Схильні до флірту на стороні, обіцяного не виконують, ще часто виступають у стосунках аб’юзерами. Дуже люблять легкість у відносинах, тому рідко пропонують руку й серце. Живуть, насолоджуючись життям. Якщо все-таки зустрічаєтесь із цим знаком зодіаку, то не спішіть розповідати все про себе. Чим довше будете зберігати таємничість, тим більше прив’яжете до себе Скорпіона.

Діва — дуже люблять розкладати все по поличках та вказувати людям на їх місце поруч із собою. На перший погляд, важко розгледіти у цьому знаку егоїстичну натуру, але насправді Діва зосереджена лише на собі. Щоб отримати бажане, може наобіцяти все що завгодно, а потім забрати свої слова назад. У подружньому житті рідко цікавиться справами своєї другої половини. Щоб прив’язати до себе Діву та змусити робити обіцяне, з нею потрібно поводитись так само.

Терези — найчастіше, що можна почути від них «Я не знаю». Обіцяють одне, а потім «не знають», що мали на увазі. Вони так поводяться не спеціально, просто натура у них така. З ними дуже важко будувати стосунки, але змусити партнера відповідати за слова вчинками можна. Для цього необхідно взяти на себе лідерство у парі. Не питайте, чого хочуть Терези, а просто давайте їм вказівки та завдання. У такому разі вони все виконуватимуть і будуть безмежно задоволенні собою. Не забувайте їх хвалити, і тоді вони навіки ваші.