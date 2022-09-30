Рунический гороскоп на неделю с 3 по 9 октября для всех знаков зодиака

Многие знатоки астрологии доверяют именно рунам, так как считают их прогнозы наиболее точными. Эксперты подготовили очередной список рекомендаций на неделю с 3 по 9 октября.

Овен

Гебо, кено и хагалаз говорят о том, что в это время могут произойти самые разные события, которые могут повлиять на ваши взаимоотношения со своими товарищами и близкими. Это время, когда полученная информация станет решающей в принятии решений. Период, который может потребовать от вас неординарных, но необходимых решений, причем решения вопросов в новом ключе, однако и подарит вам большие возможности в получении ранее недоступной информации.

Телец

Альгиз, иса и перевернутый отал говорят о том, что следует подумать о безопасности своего дома и организовать свое настоящее и будущее с точки зрения своих личных интересов. Время, которое будет, в первую очередь, заключено в необходимости задуматься о самом ценном, о том, что для вас играет наибольшую роль и требует внимания.

Близнецы

Перевернутая вунье, райдо и перевернутый ансуз говорят о возможности принятия скоропалительных решений, которые могут быть основаны на начале дел, которые либо уже запоздали, либо для реализации которых еще не сложились обстоятельства. Поэтому следует очень внимательно относиться к тем данным, которые вы получаете, и взвешивать каждое свое решение.

Рак

Перевернутая вунье, перевернутый манназ и райдо говорят о том, что можно смело отказываться от различного рода взаимодействия с другими людьми, когда требует от вас принятия новых и неожиданных решений. Для вас открываются какие-то новые пути и направления движения. Это период, когда не следует отказываться от различных перемещений и сконцентрироваться на их реализации.

Лев

Эваз, отал и дагаз советуют вам спрогнозировать возможные дела и поступки на длительный промежуток времени. Впереди период, который может изменить целый ряд обстоятельств в вашей жизни и создать для вас предпосылки для организации своего личного микропространства в каком-то новом для вас ключе.

Дева

Ингуз, тейваз и перевернутая кено говорят о том, что недостаток информации приводит к тому, что необходимо будет совершать активные действия и изменять ситуацию. В первую очередь, в ключе увеличения возможности роста и созидания. Это период, который даст вам возможность приложить максимум сил и предвещает для вас в целом прекрасные возможности, но только лишь в том случае, если вы сможете удостовериться в верности принятого вами решения.

Весы

Дагаз, гебо и райдо советуют вам начинать новые этапы движения и пути, в чем бы они не заключались, и формировать вокруг себя коллектив уверенных в вашей правоте людей, которые помогут вам в достижении ваших общих целей. Период, который поможет сформировать эффективный союз, который станет благоприятным началом для будущего.

Скорпион

Перевернутая кено, гебо и райдо говорят о том, что различные новые взаимодействия в кругу окружающих вас людей, также, возможно, с людьми, с которыми вы еще незнакомы, либо не вступали в какого-либо рода деловые отношения, могут двигаться по неверному направлению. Однако это общее движение необходимо, оно потребует от вас, помимо понимания и управления своей жизнью, еще и способность организовать внутри этого круга важные дела, которые будут связаны с пониманием особенностей личности каждого из участников.

Стрелец

Перевернутый ансуз, йера и эйваз говорят о том, что в сфере работы вас могут ожидать не самые позитивные изменения, которые потребуют вашего участия. Однако это также время, когда вы можете изменить ситуацию в нужном направлении. В этот период не стоит провоцировать различные конфликты, потому как они и так могут быть достаточно вероятными. С другой стороны, вы можете получить достаточно много от уже проделанной работы и воспользоваться результатами своего труда.

Козерог

Перевернутый, уруз, отал и ингуз советуют вам обратить внимание на количество энергии, которую вы можете в данный момент использовать, так как, вероятно, ее недостаточно для всех тех запланированных дел, которые вы наметили. Период советует накопить достаточно сил и подумать о самых базовых фундаментальных ценностях и наличии необходимого потенциала для действий, потому как вероятные перспективы роста, которые у вас имеются, потребуют чуть больше возможностей, чем вы сейчас имеете.

Водолей

Йера, ансуз и беркана открывают для вас прекрасные возможности в личном росте и развитии. Это период, который поможет вам как договориться с необходимыми людьми, так и заниматься личным развитием и усовершенствованием своих возможностей в профессиональной сфере. Период достаточно благоприятный и дающий надежды на хороший результат.

Рыбы

Перевернутый ансуз, дагаз и наутиз советуют взять паузу и завершить те дела, с которым вы тянули достаточно длительный промежуток времени. Период, который подразумевает, что не каждому слову следует верить, и когда необходимо учитывать обстоятельства недостатка ресурсов в реализации собственных дел. С другой стороны, эти дела в любом случае должны быть завершены даже при казалось бы, не самых благоприятных обстоятельствах. Это будет необходимо для формирования наиболее благоприятного и позитивного расклада в будущем.