Гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года от Павла Глобы

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какой будет предстоящая неделя, с 26 сентября по 2 октября, для типичных представителей всех знаков Зодиака.

Знаки Огня

Овен

Благоприятный день – 30 сентября, 1 октября.

Неблагоприятный день – 26, 27 сентября.

Вам следует работать в спокойном режиме. Займите выжидательную позицию. В личной жизни возможны проблемы. Вам придется решать их самостоятельно. Постарайтесь избегать конфликтов в личных отношениях. Одевайтесь по погоде.

Лев

Благоприятный день – 30 сентября, 1 октября.

Неблагоприятный день – 27, 29 сентября.

На работе вам придется выполнять роль посредника. Если вы одиноки, вы можете встретить свою любовь в поездке. Если же вы находитесь в отношениях, ваши чувства обновятся. Остерегайтесь простуды.

Стрелец

Благоприятный день – 26, 27 сентября.

Неблагоприятный день – 30 сентября, 1 октября.

Эта неделя будет сложной для вас. Вам придется искать другие пути решения проблем. В личной жизни возможны непредвиденные обстоятельства и новые повороты событий.

Знаки Земли

Телец

Благоприятный день – 30 сентября, 2 октября..

Неблагоприятный день – 28, 29 сентября.

Вам предстоит заниматься не очень приятными заданиями на работе. В личной жизни наступает не самое удачное время. Возможны проблемы в общении с родственниками. Остерегайтесь обострения хронических заболеваний.

Дева

Благоприятный день – 29 сентября, 2 октября..

Неблагоприятный день – 30 сентября, 1 октября.

Вас ждет удачное время в плане финансов. Вы можете проводить любые операции и совершать важные приобретения. На этой неделе вы сможете произвести приятное впечатление о себе. Вы добьетесь взаимности. Остерегайтесь переедания и вредных привычек.

Козерог

Благоприятный день – 28, 29 сентября.

Неблагоприятный день – 26, 27 сентября, 2 октября.

На этой неделе вы будете заинтересованы в карьерном росте. Возможны важные встречи и деловые переговоры. Вряд ли у вас будет время на личную жизнь. Будьте готовы к тому, что любимый человек будет требовать к себе внимания.

Знаки Воздуха

Близнецы

Благоприятный день – 26, 27 сентября.

Неблагоприятный день – 30 сентября, 1 октября.

Вы сможете наладить общение с новыми деловыми партнерами и посетите важные мероприятия. В личной жизни вы можете реализовать давние планы. Возможны и перемены. Если вы одиноки, у вас есть шанс встретить свою любовь. Избегайте стрессов и перенапряжения.

Весы

Благоприятный день – 30 сентября, 1 октября

Неблагоприятный день – 26, 27 сентября, 2 октября.

Если вы ищете работу, то вам удастся это сделать. Можете смело демонстрировать свои таланты. В отношениях с любимым человеком не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле. Будьте искренними. Вам стоит посетить салон красоты.

Водолей

Благоприятный день – 26, 27 сентября.

Неблагоприятный день – 28, 29 сентября.

Эта неделя будет достаточно сложной. Возможны служебные поездки. Вам удастся гармонизировать отношения с любимым человеком. Если вы долгое время не были в отпуске, вам следует отдохнуть где-нибудь с любимым человеком. Проводите больше времени вместе.

Знаки Воды

Рак

Благоприятный день – 28, 29 сентября.

Неблагоприятный день – 26, 27 сентября, 2 октября.

В этот период вы можете весьма удачно приобрести недвижимость. Если у вас есть свое дело, вы достигнете прекрасных результатов.

В личной жизни не ждите позитивных событий. Будет много ситуаций, когда вам придется в авральном режиме решать проблемы бытового характера.

Будьте внимательны к рациону.

Скорпион

Благоприятный день – 30 сентября, 1 октября.

Неблагоприятный день – 28, 29 сентября.

На работе не проявляйте активности. Вам нужно занять выжидательную позицию. Постепенно идите к своей цели. В личной жизни вам будет сложно сохранить эмоциональное равновесие. Вы можете быть раздражительными. Не обостряйте конфликты. Будьте внимательны к состоянию кожи

Рыбы

Благоприятный день – 28, 29 сентября.

Неблагоприятный день – 30 сентября, 1 октября.

На этой неделе вы будете больше тратить, чем зарабатывать. Раздайте все долги и закройте кредиты.

Для личной жизни этот период будет достаточно сложным. Любимый человек не готов быть искренним с вами. Не провоцируйте его на ссору.