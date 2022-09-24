Гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года от Павла Глобы
Известный астролог Павел Глоба рассказал, какой будет предстоящая неделя, с 26 сентября по 2 октября, для типичных представителей всех знаков Зодиака.
Знаки Огня
Овен
- Благоприятный день – 30 сентября, 1 октября.
- Неблагоприятный день – 26, 27 сентября.
Вам следует работать в спокойном режиме. Займите выжидательную позицию. В личной жизни возможны проблемы. Вам придется решать их самостоятельно. Постарайтесь избегать конфликтов в личных отношениях. Одевайтесь по погоде.
Лев
- Благоприятный день – 30 сентября, 1 октября.
- Неблагоприятный день – 27, 29 сентября.
На работе вам придется выполнять роль посредника. Если вы одиноки, вы можете встретить свою любовь в поездке. Если же вы находитесь в отношениях, ваши чувства обновятся. Остерегайтесь простуды.
Стрелец
- Благоприятный день – 26, 27 сентября.
- Неблагоприятный день – 30 сентября, 1 октября.
Эта неделя будет сложной для вас. Вам придется искать другие пути решения проблем. В личной жизни возможны непредвиденные обстоятельства и новые повороты событий.
Знаки Земли
Телец
- Благоприятный день – 30 сентября, 2 октября..
- Неблагоприятный день – 28, 29 сентября.
Вам предстоит заниматься не очень приятными заданиями на работе. В личной жизни наступает не самое удачное время. Возможны проблемы в общении с родственниками. Остерегайтесь обострения хронических заболеваний.
Дева
- Благоприятный день – 29 сентября, 2 октября..
- Неблагоприятный день – 30 сентября, 1 октября.
Вас ждет удачное время в плане финансов. Вы можете проводить любые операции и совершать важные приобретения. На этой неделе вы сможете произвести приятное впечатление о себе. Вы добьетесь взаимности. Остерегайтесь переедания и вредных привычек.
Козерог
- Благоприятный день – 28, 29 сентября.
- Неблагоприятный день – 26, 27 сентября, 2 октября.
На этой неделе вы будете заинтересованы в карьерном росте. Возможны важные встречи и деловые переговоры. Вряд ли у вас будет время на личную жизнь. Будьте готовы к тому, что любимый человек будет требовать к себе внимания.
Знаки Воздуха
Близнецы
- Благоприятный день – 26, 27 сентября.
- Неблагоприятный день – 30 сентября, 1 октября.
Вы сможете наладить общение с новыми деловыми партнерами и посетите важные мероприятия. В личной жизни вы можете реализовать давние планы. Возможны и перемены. Если вы одиноки, у вас есть шанс встретить свою любовь. Избегайте стрессов и перенапряжения.
Весы
- Благоприятный день – 30 сентября, 1 октября
- Неблагоприятный день – 26, 27 сентября, 2 октября.
Если вы ищете работу, то вам удастся это сделать. Можете смело демонстрировать свои таланты. В отношениях с любимым человеком не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле. Будьте искренними. Вам стоит посетить салон красоты.
Водолей
- Благоприятный день – 26, 27 сентября.
- Неблагоприятный день – 28, 29 сентября.
Эта неделя будет достаточно сложной. Возможны служебные поездки. Вам удастся гармонизировать отношения с любимым человеком. Если вы долгое время не были в отпуске, вам следует отдохнуть где-нибудь с любимым человеком. Проводите больше времени вместе.
Знаки Воды
Рак
- Благоприятный день – 28, 29 сентября.
- Неблагоприятный день – 26, 27 сентября, 2 октября.
В этот период вы можете весьма удачно приобрести недвижимость. Если у вас есть свое дело, вы достигнете прекрасных результатов.
В личной жизни не ждите позитивных событий. Будет много ситуаций, когда вам придется в авральном режиме решать проблемы бытового характера.
Будьте внимательны к рациону.
Скорпион
- Благоприятный день – 30 сентября, 1 октября.
- Неблагоприятный день – 28, 29 сентября.
На работе не проявляйте активности. Вам нужно занять выжидательную позицию. Постепенно идите к своей цели. В личной жизни вам будет сложно сохранить эмоциональное равновесие. Вы можете быть раздражительными. Не обостряйте конфликты. Будьте внимательны к состоянию кожи
Рыбы
- Благоприятный день – 28, 29 сентября.
- Неблагоприятный день – 30 сентября, 1 октября.
На этой неделе вы будете больше тратить, чем зарабатывать. Раздайте все долги и закройте кредиты.
Для личной жизни этот период будет достаточно сложным. Любимый человек не готов быть искренним с вами. Не провоцируйте его на ссору.
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