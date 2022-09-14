Худшие мужчины по знаку зодиака: с ними семейная жизнь превратится в ад

Брак и семейная жизнь – дело непростое. Так что к выбору будущего мужчины представительницы слабого пола обычно подходят со всей серьезностью. Они оценивают характер и возможности избранника, анализируют его чувства.





Однако немногие обращают внимание на такой важный аспект, как знак зодиака любимого. И зря ведь существует несколько зодиакальных знаков, с представителями которых жизнь может превратиться в ад.

Лев

Мужчины этого знака способны мгновенно очаровать избранницу своей харизмой. Львы очень галантные кавалеры и влюбиться в них совсем не сложно. Но как только конфетно-букетный период заканчивается, партнерше открывается обратная сторона личности этого мужчины. Львы сильного пола очень упрямы и уязвимы к критике. Доказать им что-то просто невозможно. Они сразу же обижаются и делают вид, что они пренебрегли. Попытка высказать свое мнение Льву, который с ним не согласен, может превратиться в громкий скандал. Так что жизнь с таким спутником выдержит далеко не каждая женщина.

Рак

Мужчины-раки очень нежные и чувственные. Их романтическую натуру высоко ценят женщины, не любящие агрессивных мачо. Однако в браке представитель этого знака может неприятно удивить свою возлюбленную. Раки настолько нерешительны, так боятся совершить ошибку, что всячески избегают принятия решений. Они будут топтаться на месте и ждать инициативы от своей половинки. В результате именно ему придется взять на себя ответственность за судьбу семьи. Согласитесь, это не очень приятная роль для женщины.

Телец

Надежные как скала мужчины-Тольцы с первого взгляда производят впечатление на женщин. Однако твердые в своих решениях и спокойные представители знака сочетают эти невероятные качества с упрямством и нежеланием меняться даже любимой. Тельцы не захотят переезжать или идти на другую работу, никогда не отважятся попросить о повышении. А еще Телец часто боится стать отцом, потому что ребенок перевернет всю его жизнь. Жене в таких отношениях придется взять на себя роль мотиватора и постоянно подталкивать своего партнера к новым свершениям. Для большинства женщин такая жизнь – настоящий кошмар.