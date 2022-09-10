Названо 5 імен чоловіків, з якими краще не будувати стосунки

Ім’я може дуже багато розповісти про свого «власника». Наприклад, є 5 чоловічих імен, які можуть перетворити життя жінок на справжнє пекло. З цими людьми надто складно будувати стосунки.





Не кожна панянка здатна витримати їх характер, тому краще цих персон просто відправляти у «френдзону».

Олександр — імператорське ім’я наділяє своїх власників роздутим его. Сашко легко може стати жертвою власних амбіцій чи зіркової хвороби. Його друга половинка завжди буде на другому плані. На першому ж звісно всі забаганки Олександра, його думки та цілі. Він може 15 років поспіль розповідати, як був капітаном баскетбольної команди ще у школі, і кожного разу леді має пишатись так, наче Сашко світ врятував.

Валерій — на перший погляд, він врівноважений та спокійний. Але чоловік з таким іменем легко перетворить гармонійні стосунки на американські гірки. Валерій дуже легко виходить із себе, а у стані гніву легко ображають парнтерку. Це типовий вампір, який живиться енергією партнера. Чи гірше другій половині, тим краще Валерій себе почуває.

Євген — романтична натура Жені підкорює жіночі серця. Він дуже легко та швидко закохується, але й розлюбити може в одну мить. Серйозні стосунки починає будувати у 30+ років. До цього часу просто грається жіночими серцями. Також чоловіки із цим ім’ям всі побутові справи перекладають на жінок. Якщо Женя захоче самостійно зробити ремонт у домі, то знайте, він затягнеться на 10 років, навіть якщо просто потрібно переклеїти шпалери.

Олег — обожнює стереотипи, та щиро вірить, що місто жінки на кухні, а її думка не має значення. Дуже гордий та ніколи не просить вибачення за скоєні помилки. Партнерці Олега доведеться звикнути до того, що у всіх його невдачах буде винна саме вона. А ще Олег — один із найбільших пліткарів. Він буде розповідати про всі інтимні подробиці те легко виставить свою жінку у негативному світлі.

Сергій — нервовий та агресивний чоловік, ці риси жінки часто плутають із мужністю, тому швидко зачаровуються, думаючи, що це той самий “Альфа”. Чоловіки з цим іменем не люблять довготривалі стосунки. Вони не вірять у любов на все життя, тому часто одружуються 3, 4 і більше разів.

Але винятки є всюди з правил. Тому не треба ставитись упереджено одразу до всіх представників чоловічої статті із цими іменами.