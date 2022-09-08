Выше не будет: эксперт озвучил максимальную цену доллара этой осенью

В сентябре курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 40–45 грн/$. Так считают большинство отечественных финансовых экспертов. При этом на пороге осени некоторые участники рынка прогнозировали курс на уровне 50 грн/$ или даже выше. Однако такой вариант исключен и на это есть веские причины.





Ведущий финансовый аналитик компании Esperio Александр Болтян объяснил, почему украинцам не стоит опасаться курса в 50-100 грн/$. Специалист отметил, что такого резкого курсового скачка не произойдет хотя бы из-за повышения спроса на криптовалюту. Украинцы все чаще предпочитают электронные деньги как способ сохранения сбережений, поскольку их гораздо легче вывести за границу. Вместо этого долларов и евро покупают все меньше.

Даже если принять во внимание украинцев, которые не разбираются в цифровой валюте, долларов и евро они покупают с каждым месяцем все меньше. Ведь в условиях войны доходы населения значительно снизились и многим уже просто не с чем идти в обменник.

Еще одним значительным препятствием перед ростом курса доллара по словам Болтяна является политика НБУ. Регулятор контролирует ситуацию в банковской сфере и пытается не допустить банкротства ни одного из финучреждений. Ведь так называемый «банкопад» может вызвать панику и заставить украинцев массово снимать деньги со счетов. А это чревато дестабилизацией финансового сектора страны.

В целом эксперт отрицал возможность значительного роста курса доллара. А пессимистические настроения населения и некоторых участников рынка объяснил влиянием войны на экономику страны и слабую активность бизнеса. Как предприниматели, так и рядовые граждане ведут себя сдержанно и стараются не тратить лишнего. Это не дает «разогнать» экономику и поставить ее на довоенные рельсы.

Но благодаря помощи от международных партнеров курс не улетит в бездну. В этом финансовый аналитик уверен. Поэтому он советует украинцам не бросаться в обменники и не вкладывать все сбережения в валюту. Купить хлеб все равно можно только по гривне. Так что вкладывать все свои деньги в доллары, евро или криптовалюту – не очень благоразумное решение.