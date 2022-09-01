Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 1 сентября, растущая Луна в Скорпионе. Это день сильно зависим от эмоций, которые могут как помочь наладить новые контакты, так и привести к невероятно плохим последствиям. 1 сентября у большинства знаков обострится интуиция. И она поможет определить, кто из вашего окружения желает вам добра, а кто лишь тянет из вас все соки.





♈ Овен

Сегодня вы открыты для окружающего мира. Вы готовы больше рисковать и готовы позволить тем, кого вы любите, увидеть вас настоящим, а не ту версию, которая была создана для окружающих. Это принесет свои плоды. Вся любовь, которую вы положите на алтарь, будет способствовать более глубокой связи. Если вы находитесь в отношениях недолгое время, то стоит оценить их и расставить все по полочкам. Сообщите друг другу о своих потребностях и желаниях. Вы не сможете перейти к следующему этапу ваших отношений, если не откроетесь.

Космический совет: ваша любовь приведет к связи высшего порядка.

♉ Телец

Мы всегда говорим о любви. О том, как найти «того единственного» и вместе написать совершенно новую историю. Но что происходит, когда появляется возможность для чего-то большего? Вы бежите и прячетесь. Отпустите страхи и освободите место для того, что пугает вас больше всего. Ведь без стараний ни одна гусеница не превратилась в бабочку.

Космический совет: позвольте себе преобразиться.

♊ Близнецы

у вашей судьбы всегда есть план (и план B тоже есть). Позвольте тому, что должно быть отменено, отмениться, а тому, что должно быть разрушено, — рассыпаться в пыль. Вы двигаетесь к тому будущему, которое всегда себе представляли. Более того, в вашем прогнозе также есть случайная встреча. Эта случайная встреча с кем-то, кто был на вашей орбите, также может открыть скрытые тропы и привести к новому пониманию вашего пути и цели.

Космический совет: вас ожидает судьбоносная и счастливая встреча.

♋ Рак

Вы говорите, что готовы измениться, но так ли это на самом деле? Сегодня звезды заставят вас осознать, как и где вы повторяете старые шаблоны. Вы не можете вырваться из этого порочного круга. Для того, чтобы преодолеть многолетний барьер, не обязательно быть строгими с собой. Звезды призывают вас идти своим путем осознанно и делать то, что правильно как для вас, так и для окружающих.

Космический совет: пора стать совершенно новой версией себя.

♌ Лев

Вам нужен кто-то еще, чтобы сказать, что мечты стоят того, чтобы за них бороться. Пришло время вспомнить о собственной силе и потенциале и заняться тем, что вы когда-то считали невозможным. Но не все будут довольны, когда увидят, что вы процветаете, и это нормально. Не позволяйте их зависти стать причиной сомнений.

Космический совет: пришло время подтвердить свою веру.

♍ Дева

Вы учитесь. Вы узнаете, что есть больше способов любить, чем те, которым вас учили. Вы узнаете, что можете отбросить привычные правила. Ваша чувства — это ваша сила, вы можете безопасно обнажать свое сердце и душу. Правильные люди будут поддерживать вас в самые сильные бури и никогда не осудят вас за темные мысли.

Космический совет: ваши чувства — это ваша сила.

♎ Весы

Не все, кто вас окружает, заботятся о ваших интересах. Звезды просят вас снять розовые очки и увидеть реальность такой, какая она есть. Не позволяйте своей вежливости быть причиной, по которой вы продолжаете потворствовать друзьям в хорошую погоду. Да возможны ссоры и расставания, но прямо сейчас вас окружает ощущение мира и спокойствия, которое приносит с собой подтверждение того, что шторм прошел.

Космический совет: обратите внимание на того, кто втерся к вам в доверие.

♏ Скорпион

Это не тот день, чтобы дуться дома и сидеть за сериалом в пижаме с чашкой кофе. Это день, когда нужно надеть свой лучший костюм или платье. В этот день уверенность окажется секретным соусом к вашему блюду успеха. Вы также можете обнаружить, что сегодня чувствуете себя довольно снисходительно. Побалуйте себя изысканной едой или посетите бар, который уже давно в вашем списке.

Космический совет: уверенность станет секретом вашего успеха.

♐ Стрелец

Это уже ваше. Самый правильный человек тоже уже рядом. То, что было в вашем подсознании, может прорваться в реальность. Вопрос в другом: вы больше боитесь или больше желаете чуда? Чтобы самый потаенный страх не стал реальным, действуйте так, как будто ваше сокровенное желание уже проявилось.

Космический совет: ваша самая заветная мечта или самый потаенный страх могут стать реальностью.

♑ Козерог

Вы чувствуете, что ваша жизнь застряла на второй передаче. Что это был не твой день, не твоя неделя, не твой месяц и даже не твой год. Поймите, вы позволяете прошлым неудачам затуманить взор. Оглядитесь по сторонам и поймите, что вселенная дает вам множество возможностей. Просто убедитесь, что вы ни в чем себя не ограничиваете.

Космический совет: потенциал того, что вы можете создать, безграничен.

♒ Водолей

Есть два вида друзей: те, кто будут веселиться с вами до самого утра, и друзья, которые будут прятать ваш телефон, если вы соберетесь написать бывшему партнеру. Но какой друг вы? Завеса приподнимается, и это дарует вам ясность.

Космический совет: присмотритесь к себе и поймите, какой вы друг.

♊ Рыбы

Когда вы в последний раз останавливались в этой бесконечной погоне за несбыточным? Когда в последний раз вы лежали в постели весь день и слушали свою любимую песню по кругу? Взрослеть и так тяжело. Не усложняйте задачу, постоянно заставляя себя быть продуктивным. Сейчас самое время замедлиться и оценить все, что жизнь предлагает вам в настоящий момент.

Космический совет: прекратите эту бесконечную гонку за недостижимым счастьем.