Первый пошел: крупный государственный банк больше не гарантирует полную сохранность средств клиентов

В Кабинете Министров приняли решение об изменении ключевого правила работы Ощадбанк. Теперь государственное финучреждение будет гарантировать вклады своих клиентов только на общих началах. Хотя ранее Ощад был единственным банком, в котором украинцам гарантировали 100% возвращение размещенных на счету денег.





Изменения в устав банка были внесены согласно постановлению Кабмина №958 от 27 августа текущего года. Таким образом, вкладчикам будут гарантировать возврат их вкладов только в сумме и по порядку, которые предусмотрены законом «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Государственный банк будет самостоятельно нести ответственность по взятым на себя обязательствам собственным имуществом, в том числе денежными средствами, согласно закону Украины. При этом Ощад не должен отвечать по обязательствам государства, а государство – по обязательствам банка. Хотя некоторые ситуации могут рассматриваться как исключения, если это предусмотрено договором или законодательством.

Согласно решению Кабмина, Ощадбанк будет гарантировать вклады своих клиентов в соответствии с законом №2180-IX. А это значит, что во время военного положения и 3 месяцев после его отмены вкладчики могут рассчитывать на компенсацию своих сбережений в полном размере. Также в уставе банка появился пункт о его включении в общую систему гарантирования вкладов.

После окончания войны клиентам банка в случае форс-мажора будут выплачивать только 600 тыс. грн от общей суммы вкладов. В этом и состоит суть решения правительства. Ведь Ощад даже до войны гарантировал клиентам в случае своего банкротства 100% возврат всех размещенных на счетах средств. А теперь он будет, как и все остальные финучреждения Украины, предлагать компенсацию в размере суммы, зафиксированной Фондом гарантирования вкладов.

Напомним, что с начала войны государственный Ощадбанк понес огромные убытки. Их сумма сейчас составляет 4,03 млрд грн. Для сравнения второе полугодие 2021 года банк завершил с прибылью 512,6 млн грн.