Україну накриває тума зі сходу: очі сльозяться, а горло весь час дере

Вже кілька днів поспіль більшу частину України охопили тумани, через які у людей виникають проблеми зі здоров’ям. Українці скаржаться на те, що їм стало важче дихати, очі сльозяться, а горло весь час дере. Це проблема не техногенного, а природного характеру.





Звідки взявся агресивний туман, та чому він так впливає на стан людей, розповів ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко. Річ у тім, що Україну накрила пилова буря. Її принесли вітрові потоки зі Сходу.

Північний повітряний потік разом із гарячим повітрям приніс дрібний пісок із Середньої Азії, тому Україна знаходиться у величезній хмарі пилу. Також часом пилові бурі приносить вітрами із країн Африки. Минулого разу люди страждали від пісків із пустелі Сахари. За останні роки були зафіксовані 4 подібних випадки. Можливо, через глобальну зміну клімату такі “тумани” над Україною почастішають.

Чому у людей гіршає стан здоров’я через туман

Наявний пил — дуже агресивний алерген. Оскільки його концентрація у повітрі перевищує допустимі норми, українці почали скаржитись на самопочуття. А ще зараз у повітрі багато канцерогенів. Вони можуть спровокувати більш серйозні захворювання. Українцям радять у ці дні менше перебувати на вулиці.

Приміщення необхідно покидати лише при наявності захисної маски та окулярів. Алергікам необхідно приймати спеціальні медикаменти. Дітей не варто випускати на вулицю. Краще перечекати цей тиждень вдома. Також у цей час необхідно посилити догляд за шкірою: покращити зволоження та очищення. Пил забиває пори, та може стати причиною запальних процесів.

Агресивні тумани будуть окутувати Україну ще тривалий час. Щоб явище пройшло, необхідно, щоб змінилось направлення вітру. Синоптики прогнозують, що неприємне явище буде заважати українцям ще декілька днів.