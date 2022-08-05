Отримати пенсію зможуть навіть безробітні: в Кабінеті Міністрів підготували законопроект

В Кабінеті Міністрів підготували законопроект, що дозволить українцям самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Таким чином громадяни зможуть вносити додаткові кошти на користь майбутньої пенсії, або ж платити ЄСВ за родичів, які тимчасово не працюють.





Про новий закон, який незабаром буде передано на розгляд до Верховної Ради, розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович. Чиновниця переконана, що така ініціатива сподобаються українцям і вони радо до неї приєднаються.

Жолнович зазначила, що зараз поява такого закону є саме на часі. Адже чимало українців, які з початком війни виїхали за кордон, знаходяться зараз у неоплачуваних відпустках і ЄСВ за них ніхто не сплачує. Тобто після повернення такі люди будуть змушені працювати для отримання пенсії принаймні на півроку більше.

Якщо ж українці отримають можливість сплачувати єдиний соціальний внесок власноруч, то зможуть заплатити страхові внески за весь час своєї відсутності і вчасно вийти на пенсію. Особливо, якщо зараз вони працюють за кордоном та мають фінансову можливість подбати про свою майбутню пенсію.

Чудовим виходом із ситуації самостійна сплата внесків стане і для громадян, які тимчасово не працюють. В такому випадку вони зможуть фактично придбати собі страховий стаж. ЄСВ за безробітних українців сатимуть право сплачувати також їхні родичі, наприклад чоловік, дружина чи діти. Окрім того, шляхом сплати додаткових страхових внесків українці зможуть прискорити свій вихід на пенсію.

Нагадаємо, що очільниця Мінсоцу Оксана Жолнович нещодавно виступила із заявою, у якій заперечила можливість зменшення суми єдиного соціального внеску. За словами чиновниці, таке рішення є вкрай непопулярним і вплине на можливості держави забезпечувати підтримку пенсіонерів. Тим більше, що зараз в Україні спостерігається значний дефіцит бюджету.