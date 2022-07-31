Українським пенсіонерам розповіли, як отримати грошову допомогу у розмірі 6,6 тис. грн

Українські пенсіонери можуть претендувати на матеріальну допомогу від міжнародних організацій в сумі 6600 грн. Для цього їм потрібно оформити відповідну заявку на державній платформі «єДопомога». Згодом цю заявку розглянуть у Міністерстві соціальної політики України та приймуть рішення щодо здійснення виплат.





Як стало відомо з видання «Пенсійний кур’єр», кошти для допомоги українцям похилого віку виділила міжнародна організація УВКБ ООН. На ці кошти у Мінсоці планують забезпечити додатковими виплатами 65 тисяч українців похилого віку. Обиратимуть із пенсіонерів, які не є переселенцями (ВПО). При цьому найбільші шанси отримати грошову допомогу матимуть стренькі з мінімальною пенсією, серйозними проблемами зі здоров’ям, малолітніми родичами під своєю опікою тощо.

Кожен з обраних Мінсоцом пенсіонерів отримає по 6600 грн. Виплачувати цю суму будуть протягом трьох місяців по 2200 грн. Створити заявку на отримання допомоги від ООН українці похилого віку можуть навіть не виходячи з дому. Потрібно лише відвідати онлайн-платформу «єДопомога» та виконати наступну послідовність дій:

обрати на платформі розділ «Виплати від міжнародних організацій»;

клікнути на кнопку «Заповнити заявку на допомогу»;

у розгорнутому списку вибрати свій соціальний статус, тобто «Пенсіонер»;

ввести свої паспортні дані, ІПН та номер телефону;

зазначити реквізити банківського рахунку у IBAN-форматі, якщо ж рахунку немає – вибрати опцію «Відсутня карта» (гроші будуть приходити на відділення «Укрпошти»).

Варто зазначити, що подача заявки ще не гарантує отримання виплат. Останочне рішення прийматиме Мінсоцполітики, яке обере серед завників тих, хто найбільше потребує фінансової допомоги. Та навіть якщо пенсіонер не отримає виплати від УВКБ ООН, його заявку не усуватимуть з реєстру. В разі отримання державою коштів на допомогу цій категорії українців від інших міжнародних організацій, всі отримані заявки розглянуть знову.