Важлива інформація для ВПО: за ці дії тепер виплати скасовуватимуть автоматично

Уряд нещодавно переглянув порядок виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – однієї з найвагоміших програм, що фінансуються державою. Дарина Марчак, перший заступник міністра соціальної політики, роз’яснила ці зміни під час свого виступу на загальнонаціональному телемарафоні “Єдині новини”.

Згідно з новою постановою, державна фінансова допомога буде припинена громадянам, які тривалий час – мінімум один місяць станом на 15 липня – перебували за кордоном і не повернулися в Україну до 1 серпня 2023 року. Оновлені правила також визначають умови, за яких виплати будуть призупинені всередині країни. Наприклад, ВПО, які отримали допомогу, а потім зробили значні покупки, такі як новий автомобіль (за винятком потреб Збройних сил), нерухомість або іноземна валюта на суму понад 100 000 гривень, також втратять право на державну підтримку.

Більше того, будь-який переселенець, який станом на 1 вересня 2023 року матиме на своєму депозитному рахунку понад 100 000 гривень, втратить право на отримання допомоги. Однак Марчак запевнив, що ці зміни не матимуть зворотної сили. Таким чином, ті, хто зробив великі покупки до зміни політики, залишаться незачепленими і не зобов’язані повертати раніше отриману допомогу.

Нарешті, поправка уточнює, що з 1 серпня 2023 року виплати допомоги будуть призупинені громадянам, відсутнім в країні 45 днів поспіль або більше. Це свідчитиме про їхнє рішення про проживання в іноземній державі, що позбавлятиме їх права на отримання внутрішньої допомоги, додала заступниця голови Мінсоцполітики.