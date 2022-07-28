Черные дни календаря: астрологи назвали самые опасные даты августа

Август 2022 года будет богат яркими эмоциями и важными событиями. Самым успешным он станет для зодиакальных Львов, Раков и Дев, которым будет просто сказочно везти. Тем временем на Овенам, Козерогам и Близнецам последний месяц лета принесет одни трудности.





Однако некоторые числа наступающего месяца будут неудачными абсолютно для всех знаков зодиакального круга. Эти «черные дни календаря» лучше запомнить и не планировать на них ничего важного.

По мнению украинских астрологов, провальными для всех и каждого станут 2, 15, 23, 27 и 31 августа. В эти дни наибольшая вероятность попасть в беду или потерять большую сумму денег. Астрологи советуют отказаться от дорогих покупок и важных встреч. А если у вас уже есть планы на одну из этих дат, приложите все усилия, чтобы их перенести.

Но кроме дней невезения будет в августе и несколько исключительно удачных дат. В частности, 7, 8 и 26 августа можно принимать судьбоносные решения, менять работу и даже переезжать. Все будет идти «как по маслу». А если в один из этих дней вы решите сделать инвестицию или даже начать собственный бизнес, прибыль будет просто заоблачной.

Счастливыми станут эти даты и для тех, кто давно не мог разобраться с проблемами прошлого и вынужден был постоянно оглядываться назад. Им наконец-то представится шанс раз и навсегда оставить неприятности за спиной и уверенно взглянуть в будущее.

Стоит отметить, что неприятности в августе могут ожидать также зодиакальных Скорпионов и Водолеев. Если во время новолуния 28 июля они вели себя неправильно, злословили и сплетничали, их ждут серьезные материальные проблемы. Некоторым представителям этих знаков даже придется влезть в долги или взять кредит, который они будут отдавать годами.