Українців зобов’яжуть подавати декларації про всі дорогі покупки

Податкова амністія, що розпочалася в Україні 1 вересня 2021 року, спрямована на виведення з тіні прихованих доходів та заощаджень громадян. За її правилами протягом одного року українці можуть подати єдину декларації про своє майно, за яке не платили податки, і уникнути штрафу. Та що буде, коли термін амністії завершиться? Як держава контролюватиме вартісні покупки українців, несумісні з доходами?





Над розв’язанням цього питання вже зараз активно працює Верховна Рада. Парламентарі саме взялися за розробку законопроекту, який контролюватиме реальні доходи українців та сплату ними податків.

У виявлені громадян, що мають приховані заробітки, допоможе знову ж таки фінансовий моніторинг. Проте торкнеться він лише дорогих придбань українців, які були здійснені після прийняття нового закону. На усі інші цінні набутки поширюватиметься дія податкової амністії.

Як зазначив Данило Гетьманцев, що очолює парламентський Комітет з питань податкової та митної політики, податківці будуть пильно приглядатися до громадян, які купують так звані предмети розкоші. Мова йде про авто бізнес-класу, елітну нерухомість тощо.

«Даний законопроект передбачає виключно непрямі методи моніторингу. Податкова не буде нікого переслідувати. Держава лише заявляє своє право ознайомитися із декларацією про доходи громадянина, який здійснив дороговартісну покупку, та дізнатися, звідки у нього така сума. Якщо його офіційний дохід виявиться у багато разів меншим за суму придбання, потрібно буде сплатити податок із різниці між ними», – пояснив чиновник.

За словами Гетьманцева, таким законом Верховна Рада розраховує покласти край тіньовим схемам в економіці. Зокрема йдеться про багаторічну тенденцію виплати заробітної платні у конвертах. Завдяки таким механізмам громадяни, що отримували великі прибутки, платили податки лише з мінімальної зарплатні, приховуючи решту коштів.

Однак тепер в українців з’явиться реальна мотивація зголошувати свої доходи добровільно та не уникати сплати податків.