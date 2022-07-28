Названы б/у автомобили, которые с начала войны подешевели больше всего

С начала войны в Украине существенно снизилась стоимость автомобилей с пробегом. Средняя цена б/у машины упала с $7 тыс. до $6,4 тыс., а самые популярные модели вторичного рынка подешевели на 13-20%. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка, опираясь на данные портала Automoto.ua.





Наиболее ощутимый обвал цен на вторичном рынке произошел в начале марта, примерно через неделю после вторжения россии. Следующий этап удешевления подержанных автомобилей наступил после введения «нулевой растаможки» в конце марта. Тогда средняя стоимость машины с пробегом упала до $5,5 тыс. Но рекордно низкую среднюю стоимость б/у автомобиля эксперты рынка зафиксировали 25 апреля. Она составила $5,1 тыс.

Однако с начала мая цены поползли вверх, в том числе из-за того, что украинцы начали выставлять на продажу более дорогие машины. Ведь значительное количество транспортных средств дешевого сегмента на тот момент было уже распродано. Хотя с середины июня начали дорожать даже бюджетные автомобили.

Эксперты Института исследований авторынка назвали бюджетные модели, которые с начала войны подешевели больше всего. Их стоимость изменялась следующим образом:

Daewoo Lanos подорожал на 2,5% в апреле, а в июне – подешевел на 15,2%;

Volkswagen Passat упал в стоимости на 16,4% в апреле и еще на 1% в июне;

Skoda Octavia стала дешевле на 14% в апреле, однако в июне прибавила в цене 0,8%;

Volkswagen Golf в апреле подешевел на 13%, но уже в июне его стоимость увеличилась на 4,8%;

Renault Megane в апреле подешевел на 20%, а в июне подорожал на 1,4%.

На сегодняшний день предложение на вторичном рынке формируют в основном машины ценового сегмента до $10 тыс. Однако бюджетных автомобилей в Украине становится все меньше. В частности, транспортных средств стоимостью $1-2 тыс., которые в феврале составляли около 9% рынка, сейчас практически не осталось. Правда, на выбор покупателей с небольшим бюджетом представлено немало моделей по цене от $3 тыс. до $5 тыс. Они составляют почти 20% рынка подержанных автомобилей.