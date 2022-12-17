В Україні змінились умови зняття готівки у банкоматах

Цього разу умови зняття готівки змінили, щоб українцям полегшити доступ до їх коштів. Усі українські банки запровадили щось на зразок роумінгу тільки для банкоматів. Скасували будь-які комісії на зняття готівки та встановили єдині ліміти.

Тобто, якщо людина є клієнтом ПУМБ-банка, вона зможе без додаткових комісій знімати готівку у будь-якому банкоматі на території України. Це стосується усіх фінансових установ. Скільки триватиме чинне впровадження, поки що невідомо. Єдині умови для всіх полегшують доступ до власних грошей.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан озвучив ліміт на зняття. Його встановлено у межах 10-20 тисяч гривень. Цієї суми має бути достатньо, щоб українці могли задовольнити свої базові потреби та сформувати запас готівки на випадок тотальних блекаутів. Таке рішення має зменшити черги людей біля банкоматів і оптимізувати обіг готівкових грошей.

Станом на сьогодні 10 банків вже повідомили НБУ, що працюють за новими вимогами. Найближчим часом мають доєднатися й інші організації. Також відомо про те, що державний банк ПриватБанк встановив ліміт на безготівковий переказ грошей власникам карток інших банків. Тепер переслати можна не більше 20 тисяч гривень.

Клієнти різних банків мають отримати повідомлення, щодо змін. Воно може прийти на мобільний додаток або у вигляді смс-повідомлення. Також людей можуть сповіщати оператори у режимі телефонного дзвінка. Разом із тим може зрости хвиля дзвінків від аферистів, тому слід бути уважними та не ділитись персональними даними ні з ким.

Якщо повідомлення не було отримане, можна особисто зателефонувати на гарчу лінію банку, клієнтом якого ви є та перевірити, чи вже працюють вони згідно з новими умовами.