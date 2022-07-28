Через интернет и быстро: в Украине хотят упростить процесс бронирования мобилизованных

Европейская бизнес-ассоциация (ЕВА) на днях обратилась к украинскому правительству с просьбой пересмотреть существующую процедуру бронирования наемных работников от мобилизации. В ЕВА подчеркнули, что органы власти затягивают процесс бронирования до 5-6 недель, что ставит бизнес в очень некомфортные условия. Ведь предприниматели обычно планируют свою деятельность на срок не дольше 1-2 недель.





Как пояснила ЕВА в своем пресс-релизе, процедура замедлилась в мае из-за невозможности выполнения отдельных ее положений. Поэтому сейчас согласование бронирования ответственными за этот вопрос ведомствами занимает до полутора месяцев. Поскольку руководителям предприятий приходится так долго ждать окончательного решения, возникают сложности с планированием рабочего процесса. А ведь работодатели просто не знают, на кого из своих работников могут рассчитывать.

Затруднения у отечественных предпринимателей возникают и из-за формата документа о бронировании и разрешении на выезд забронированных работников с целью улаживания производственных вопросов. К тому же забронированные в начале войны лица будут освобождены от мобилизации только до сентября, ведь бронирование проводится на срок до 6 месяцев.

По информации представителей отечественного бизнеса, в Кабмине уже готовятся внести изменения в положение о бронировании военнообязанных №194. Европейская бизнес ассоциация попросила чиновников учесть несколько ее предложений по совершенствованию этой процедуры. В частности:

разрешить бронирование работников, военнообязанных, но не проходивших военную службу;

зафиксировать срок бронирования «на 6 месяцев», а не как сейчас – «до 6 месяцев»;

установить более четкие временные рамки, в которые будет происходить согласование бронирования, а также оформление соответствующих выписок и приказов;

отменить правило о повторном заверении документов о бронировании в территориальных центрах комплектования;

разрешить работодателям бронировать до 70% своих работников без необходимости заключения мобилизационных задач;

перевести процесс бронирования в цифровой формат и создать единый реестр забронированных лиц.

В ЕВА надеются, что правительство примет во внимание вышеизложенные предложения и сформирует процедуру, которая упростит работу бизнеса в сложное военное время.