Через интернет и быстро: в Украине хотят упростить процесс бронирования мобилизованных
Бизнес не удовлетворен сроками бронирования и затягиванием процесса оформления документов.
Европейская бизнес-ассоциация (ЕВА) на днях обратилась к украинскому правительству с просьбой пересмотреть существующую процедуру бронирования наемных работников от мобилизации. В ЕВА подчеркнули, что органы власти затягивают процесс бронирования до 5-6 недель, что ставит бизнес в очень некомфортные условия. Ведь предприниматели обычно планируют свою деятельность на срок не дольше 1-2 недель.
Как пояснила ЕВА в своем пресс-релизе, процедура замедлилась в мае из-за невозможности выполнения отдельных ее положений. Поэтому сейчас согласование бронирования ответственными за этот вопрос ведомствами занимает до полутора месяцев. Поскольку руководителям предприятий приходится так долго ждать окончательного решения, возникают сложности с планированием рабочего процесса. А ведь работодатели просто не знают, на кого из своих работников могут рассчитывать.
Затруднения у отечественных предпринимателей возникают и из-за формата документа о бронировании и разрешении на выезд забронированных работников с целью улаживания производственных вопросов. К тому же забронированные в начале войны лица будут освобождены от мобилизации только до сентября, ведь бронирование проводится на срок до 6 месяцев.
По информации представителей отечественного бизнеса, в Кабмине уже готовятся внести изменения в положение о бронировании военнообязанных №194. Европейская бизнес ассоциация попросила чиновников учесть несколько ее предложений по совершенствованию этой процедуры. В частности:
- разрешить бронирование работников, военнообязанных, но не проходивших военную службу;
- зафиксировать срок бронирования «на 6 месяцев», а не как сейчас – «до 6 месяцев»;
- установить более четкие временные рамки, в которые будет происходить согласование бронирования, а также оформление соответствующих выписок и приказов;
- отменить правило о повторном заверении документов о бронировании в территориальных центрах комплектования;
- разрешить работодателям бронировать до 70% своих работников без необходимости заключения мобилизационных задач;
- перевести процесс бронирования в цифровой формат и создать единый реестр забронированных лиц.
В ЕВА надеются, что правительство примет во внимание вышеизложенные предложения и сформирует процедуру, которая упростит работу бизнеса в сложное военное время.
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