«Монобанк» блокирует счета пользователей – что делать и кто под угрозой

В сети появился очередной отрицательный отзыв в адрес крупного украинского банка «Монобанк», на этот раз финучреждение заблокировало аккаунт пользователя с определенной суммой на счету. Клиент заявляет, что никак не может вернуть деньги вот уже несколько месяцев.





Подробности инцидента

Свое мнение о ситуации пользователь выразил на сайте Минфин. Он написал, что является клиентом данного банка уже почти год – карточку он в «Монобанк» завел еще в апреле 2020 года. Использовал ее для личных нужд, периодически получая на пластик небольшие переводы. При этом пользователь утверждает, что оказывал какие-то услуги финансового характера для друзей и знакомых, при этом не будучи зарегистрированным предпринимателем. Также в комментарии он уточнил, что не занимается предпринимательством на постоянной основе, то есть не продает товары на OLX и не зарабатывает другими подобными способами.

Через некоторое время после открытия счета и получения вот таких переводов банк начал блокировать выборочные поступления на карту, требуя предоставить документы, подтверждающие доход. В начале 2021 финучреждение полностью заблокировала карту пользователя, не давая никаких объяснений. В тот момент на счету было около 2800 гривен, эти средства не были отданы владельцу, несмотря на многочисленные запросы. Ситуация не может решится уже несколько месяцев, сильно злит пользователя.

В комментариях к посту клиенту ответил представитель «Монобанка». Он потребовал от пользователя:

его данных для подробного рассмотрения ситуации;

документы, подтверждающих легальность средств, которые были зачислены на счет.

Остальные участники беседы поддержали банк в этом вопросе, считая действия человека нелегальными.