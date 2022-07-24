В Украине вырастут цены на еду: некоторые продукты подорожают более чем на 25%

Повышение официального курса доллара на 25% приведет к сумасшедшему подорожанию в Украине импортных продуктов. Причем ценовой скачок может даже перегнать рост курса. Какие продукты подорожают больше всего?





Как отметила аналитик Украинского клуба агробизнеса Светлана Литвин, повышение цен связано не только с увеличением их фактической стоимости в долларах. Вместе с курсом выросла стоимость бензина. А поскольку импорт в Украину сейчас попадает только наземным транспортом, стоимость топлива также закладывается в стоимость привезенных товаров. Именно поэтому эксперт и предполагает, что фрукты, овощи и другие товары из-за границы подорожают даже больше, чем доллар.

При этом Литвин отметила, что благодаря развитому сельскому хозяйству Украина почти полностью обеспечивает себя продуктами. Импортной пищи в потребительской корзине среднего украинца не так уж много, поэтому рост цен точно не заставит людей голодать.

Больше всего в Украину завозят следующие импортные товары:

тропические фрукты (апельсины, мандарины, лимоны, бананы и т.п.);

овощи (перец, помидоры и др.);

рис;

морепродукты (рыба, креветки, мидии и т.п.);

алкоголь.

Именно эти продукты, по мнению Светланы Литвин, подорожают больше всего. Их стоимость вырастет по крайней мере на четверть, а может, даже больше.

Что касается еды отечественного производства, ее стоимость в ближайшее время повышаться не будет. А сезонные овощи, которых с приближением осени станет все больше, могут даже подешеветь.

Цены на мясо в Украине также останутся стабильными. Из-за избытка, дорожать оно точно не будет. При этом говядина, один из самых дорогих видов мяса, может даже немного упасть в цене. Однако удешевление будет минимальным – всего 2-3%. Причиной уменьшения стоимости говядины эксперты называют перенасыщением рынка. Значительную часть этого продукта украинцы привыкли экспортировать. Однако сейчас из-за блокировки портов сделать это невозможно.