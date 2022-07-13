Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Cегодня, 13 июля, наступил полнолуние в знаке Козерога. Для ряда знаков зодиака наступает один из лучших периодов в жизни, когда Вселенная поможет воплотить самые смелые мечты. Для этого достаточно будет отстаивать свои границы, требовать учитывать ваши интересы и пересмотреть старые правила.





♈ Овен

Раньше вы уже шли по пути самосаботажа, отдавая свое сердце тем, кто не заслуживал вашей любви. Повторять этот опыт ни в коем случае не следует, Овны. Посвятите новую главу вашей жизни установлению границ там, где это необходимо. В это полнолуние звезды напоминают вам: делать выбор только в свою пользу – не преступление.

Космический совет: не стесняйтесь требовать соблюдения ваших личных границ.

♉ Телец

Нас убеждают, что согласие с неприятными вещами – это форма любви. Что чужое одобрение очень важно и для его получения нужно перенапрягаться. Однако полнолуние в Козероге несет с собой дар пробуждения. Как бы сложно ни было, сегодня скажите «нет» тому, что не вызывает радостного отклика в вашей душе. Освободите место для вещей, которые делают вас счастливым и мотивируют на свершения.

Космический совет: не соглашайтесь делать вещи, которые вас угнетают.

♊ Близнецы

Близнецы вступают в тот этап жизни, о котором мечтали очень давно. Подсчитайте все прошлые удачи и умножьте их на три – вот, что вас ожидает. Вы заслуживаете каждой частички любви, радости и изобилия, которыми одарит вас Вселенная. Только не позволяйте взять верх голосу тревоги, убеждающему будто счастливый период скоро закончится. Вас ждет только самое лучшее.

Космический совет: наступает один из лучших периодов вашей жизни.

♋ Рак

Раков ожидает период раздора. Вот что вам нужно иметь в виду: неприятности могут разрешиться сразу, а могут сильно позже. Как бы ни было, продолжайте поступать правильно и слушать других. В то же время не бойтесь отстаивать собственные границы. Приоритетом всегда должны оставаться ваши интересы. Не позволяйте другим использовать вашу чувствительность для манипулирования вами.

Космический совет: на первом месте должны быть ваши интересы, а не чужие.

♌ Лев

Звезды обращают внимание Львов на тему финансов. Хотя некоторые операции прошли без проблем, остаются те, которые продолжают доставлять проблемы. Возьмите ситуацию в свои руки. Уважайте свое время и энергию, требуйте справедливой компенсации. Не стесняйтесь отстаивать свои интересы сегодня. Наличие нескольких источников дохода станет преимуществом.

Космический совет: потребуйте справедливую компенсацию за свои усилия.

♍ Девы

Конечно, правила установлены не просто так. Однако их придумали те, кто шел по этому пути до вас. Вам же существующие нормы могут не только не помочь, но и помешать. Сделайте себе одолжение и пересмотрите свои модели поведения. Отвергайте то, что больше не служит вашим интересам. Вселенная поддерживает вас в переходе на новый уровень и достижении того, что вы когда-то считали невозможным.

Космический совет: взгляните на собственные правила по-новому.

♎ Весы

Небольшая деталь из гороскопа Весов на месяц: чем меньше вы беспокоитесь о том, чтобы найти любовь, тем больше любовь будет беспокоиться о том, чтобы найти вас. Не нужно нервничать, постарайтесь просто получать удовольствие. Посвятите себя занятиям, которые наполняют вас радостью и игривостью. Остальное доверьте полнолунию – оно поможет вам осуществить желаемый сдвиг в жизни.

Космический совет: на романтическом фронте вот-вот произойдет что-то интересное.

♏ Скорпион

Вы всегда на пути к «чему-то» и всегда находитесь в процессе достижения «чего-то». Ваше бесконечное целеполагание и стремление к продуктивности, похоже, лишает вас радости и душевного спокойствия. Сделайте паузу. Найдите минутку, чтобы понюхать розы или другие любимые цветы. Замедлившись, вы поймете: все, что вы ищете, уже существует рядом. Просто вы слишком увлечены другим, чтобы это заметить.

Космический совет: постоянная спешка сослужит вам плохую службу.

♐ Стрелец

Чувство тревожности – отнюдь не всегда что-то плохое. Нередко она уберегает от проблем и приближает к цели, Стрельцы. Возможно, сейчас тревога привлекает ваше внимание к тому, что нужно отрегулировать внутри. Прислушайтесь к своему сердцу, хорошо? При этом отпустите то, что больше не способствует достижению ваших целей. По ту сторону этого перехода вас ожидает что-то очень важное.

Космический совет: не отмахивайтесь от чувства тревоги, возможно, это что-то важное.

♑ Козерог

Сегодня – отличный для щедрости, Козероги. Семена добра, которые вы посеете, обязательно окупятся в будущем. Например, этот день подойдет для укрепления отношений с близкими и коллегами. Будьте общительны и выражайте свою правду. Окружающие будут рады оказать вам любую поддержку, какую только смогут.

Космический совет: сегодня отличный день для щедрости.

♒ Водолей

Представьте себе лучшую версию своей жизни, а затем начните жить так, будто уже оказались в этой новой реальности. В это полнолуние звезды напоминают, что Вселенная поддерживает вас в исполнении мечты. Вы достойны жизни, которая в равной степени удовлетворяет вас в творческом, эмоциональном, духовном и финансовом аспектах. Что касается любви, не спешите пока признаваться в своих чувствах.

Космический совет: жизнь не станет лучше без вашей помощи.

♊ Рыбы

Бывают моменты, когда все кажется перевернутым с ног на голову. Но для вас, Рыбы, этот период заканчивается. Вы выходите из мутных вод; госпожа Удача уже начала работать ради вашего блага. В это полнолуние Вселенная поможет вам воплотить в жизнь то, чему вы отдали свои сердце и душу.

Космический совет: готовьтесь к приятным сюрпризам, сегодня Фортуна на вашей стороне.