Ціни на молочку в Україні та Польщі відрізняються в рази: де дешевше і на скільки

Вартість продуктів у Польщі завжди була дещо нижчою, ніж в Україні. Наразі ж, враховуючи актуальний курс злотого, ціни на деякі продукти у наших північних сусідів є меншими фактично в рази. Ледь не найбільша різниця у вартості спостерігається між українською та польською молочкою. Про це говорять дані цінового моніторингу.





До прикладу молоко у Польщі коштує від 2,28 до 2,79 злотих, залежно від жирності. У гривнях це 16,4-20 грн. Натомість в Україні за 900 мл молока доведеться віддати щонайменше 34,4 грн.

Польська сметана жирністю 18% обійдеться у 3,30 злотих, тобто 24,3 грн за 330 гр. В Україні ж упаковка 20% сметани вагою 340 г вартує від 39,7 грн.

Літр 2% кефіру поляки нині купують за 2,93 злотих, або близько 21 грн. Тоді як українцям за той самий об’єм продукту із жирністю 2,5% доводиться платити вже 37,5 грн.

Суттєво відрізняється у Польщі й ціна кисломолочного сиру. Вартість упаковки на чверть кілограма становить 4-4,30 злотих, або 29,4-31,5 грн. Натомість у вітчизняних супермаркетах 300 г продукту можна купити орієнтовно за 58,5 грн.

Найближчим за вартістю до українського є польське вершкове масло. 200-грамова упаковка у Польщі вартує 7,49 злотих, тобто майже 60 грн, а в Україні – 64,83 грн. Різниця становить менше 5 грн.

Натомість найбільший розрив можна помітити порівнюючи ціни на вершки та твердий сир. У Польщі півлітра вершків коштує від 3,67 до 7,40 злотих, залежно від жирності. На наші гроші це 26,4-53,4 грн. Тим часом в українських містах купити цей продукт можна щонайменше за 41 грн, а ціни на кондитерські вершки жирністю від 30% часом сягають понад 100 грн.

Що ж стосується твердих сортів сиру, то 1 кг в Польщі коштує в середньому 26,6 злотих, тобто майже 192 грн. Тоді як українцям за можливість скуштувати цього продукту доводиться платити мінімум 343 грн за кілограм.