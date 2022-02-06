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В Україні кожному другому пенсіонеру додадуть до пенсії: відомі суми

Яким буде розмір індексації цього разу?

06.02.2022
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Вже з 1 березня українським пенсіонерам збільшать щомісячні виплати. Підвищення старенькі отримають у рамках щорічної індексації. Та на збільшення пенсії зможуть розраховувати далеко не всі громадяни похилого віку, а лише близько половини.


Менш ніж за місяць виплати перерахують 5,9 мільйонам пенсіонерів. Середнє підвищення складатиме 500 грн. Однак сума індексації буде визначена індивідуально для кожного, в залежності від актуального розміру пенсії. Таким чином деякі пенсіонери можуть отримати на 800 грн більше, а іншим нарахують лише 100 грн зверху.

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Розраховувати розмір надбавки будуть за формулою: 50% інфляції за минулий рік помножать на половину від середньорічного росту зарплат за останні 3 роки. У поточному році це буде 14%. Саме на цей відсоток і збільшать суму пенсійних виплат.

Та варто зазначити, що 14% індексації нараховується на «чисту пенсію», без різноманітних надбавок та доплат. В Україні більшість пенсіонерів отримують разом із пенсією додаткові виплати, наприклад за понадстаж чи за вік. А от сама ставка при цьому може бути зовсім невелика. В такому разі і розмір індексації не надто змінить суму щомісячних виплат громадян похилого віку.

Найбільшу надбавку після 1 березня отримають пенсіонери, що у роки трудової діяльності мали зарплату вище середньої. Решта ж пенсіонерів може розраховувати лише на кілька сотень гривень.

Як зазначив очільник Міністерства соціальної політики Андрій Рева, темпи збільшення пенсії в Україні за останні роки не надто вражають. У період із 2019 по 2022 рік середня пенсія українця зросла лише на 22%, із 3020 до 3900 грн. Тоді як за 2016-2019 роки середній розмір виплат громадянам на заслуженому відпочинку виріс майже на 78%. При цьому кількість пенсіонерів з кожним роком зменшується принаймні на 150 тис. чоловік, а дефіцит Пенсійного фонду – навпаки зростає.

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06.02.2022
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